Mis kokusu ve yumuşacık dokusu ile: Limonlu kek tarifi

Süt, ayçiçek yağı ve iki yemek kaşığı limon suyunu ilave ederek yaklaşık 2 dakika daha çırpma işlemine devam edin.

Elenmiş un, kabartma tozu, vanilya ve rendelenmiş limon kabuğunu da ekledikten sonra karıştırın.

Kek kalıbınızı güzelce yağlayın ve hazırlamış olduğunuz harcı içerisine boşaltın.

Önceden ısıtılmış olan 180 derecelik fırında yaklaşık 40 dakika boyunca pişirin.

Limonlu kekinizi biraz dinlendirdikten sonra kek kalıbından çıkartmanız tavsiye edilir.

Yumurta ve toz şekeri, krema kıvamı elde edene kadar bir çırpıcı yardımıyla çırpın.