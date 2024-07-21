Mis kokusu ve yumuşacık dokusu ile: Limonlu kek tarifi
Mutfağınıza yayacağı enfes kokusuyla hazırlayabileceğiniz bu pratik kek tarifine küçükten büyüğe herkes hayran kalacak. Puf puf kabaran ve yumuşacık dokusuyla kekin tadına bakanlar sizden tarifini isteyecekler. Pratikliği sayesinde ansızın gelen misafirlere 10 dakika içerisinde hazırlayabilirsiniz.Deneyenlere şimdiden afiyet olsun.
Giriş Tarihi: 21.07.2024 08:51Güncelleme Tarihi: 21.07.2024 08:52
12 Dilim
Zorluk Derecesi:
Kolay
Pişirme:
40 dakika
Hazırlama
15 dakika
MALZEMELER
Dört adet yumurta
Bir su bardağı toz şeker
Bir adet rendelenmiş limon kabuğu
İki yemek kaşığı limon suyu
Yarım su bardağı ayçiçek yağı
Bir su bardağı süt
Üç su bardağı un
Bir paket vanilin
Bir paket kabartma tozu
Kek kalıbını yağlamak için:
Bir yemek kaşığı tereyağ ya da margarin
YAPILIŞI
Yumurta ve toz şekeri, krema kıvamı elde edene kadar bir çırpıcı yardımıyla çırpın.
Süt, ayçiçek yağı ve iki yemek kaşığı limon suyunu ilave ederek yaklaşık 2 dakika daha çırpma işlemine devam edin.
Elenmiş un, kabartma tozu, vanilya ve rendelenmiş limon kabuğunu da ekledikten sonra karıştırın.
Kek kalıbınızı güzelce yağlayın ve hazırlamış olduğunuz harcı içerisine boşaltın.
Önceden ısıtılmış olan 180 derecelik fırında yaklaşık 40 dakika boyunca pişirin.
Limonlu kekinizi biraz dinlendirdikten sonra kek kalıbından çıkartmanız tavsiye edilir.