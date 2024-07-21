Mis kokusu ve yumuşacık dokusu ile: Limonlu kek tarifi

Mutfağınıza yayacağı enfes kokusuyla hazırlayabileceğiniz bu pratik kek tarifine küçükten büyüğe herkes hayran kalacak. Puf puf kabaran ve yumuşacık dokusuyla kekin tadına bakanlar sizden tarifini isteyecekler. Pratikliği sayesinde ansızın gelen misafirlere 10 dakika içerisinde hazırlayabilirsiniz.Deneyenlere şimdiden afiyet olsun.

Giriş Tarihi: 21.07.2024 08:51 Güncelleme Tarihi: 21.07.2024 08:52
  • 12 Dilim
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Pişirme: 40 dakika Hazırlama 15 dakika

MALZEMELER

  • Dört adet yumurta
  • Bir su bardağı toz şeker
  • Bir adet rendelenmiş limon kabuğu
  • İki yemek kaşığı limon suyu
  • Yarım su bardağı ayçiçek yağı
  • Bir su bardağı süt
  • Üç su bardağı un
  • Bir paket vanilin
  • Bir paket kabartma tozu

Kek kalıbını yağlamak için:

  • Bir yemek kaşığı tereyağ ya da margarin

YAPILIŞI

Yumurta ve toz şekeri, krema kıvamı elde edene kadar bir çırpıcı yardımıyla çırpın.
Süt, ayçiçek yağı ve iki yemek kaşığı limon suyunu ilave ederek yaklaşık 2 dakika daha çırpma işlemine devam edin.
Elenmiş un, kabartma tozu, vanilya ve rendelenmiş limon kabuğunu da ekledikten sonra karıştırın.
Kek kalıbınızı güzelce yağlayın ve hazırlamış olduğunuz harcı içerisine boşaltın.
Önceden ısıtılmış olan 180 derecelik fırında yaklaşık 40 dakika boyunca pişirin.
Limonlu kekinizi biraz dinlendirdikten sonra kek kalıbından çıkartmanız tavsiye edilir.

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