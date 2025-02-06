Narlı cheesecake tarifi: Nesif bir lezzete kış dokunuşu...

MALZEMELER

Tabanı İçin:

2 paket (300 g) yulaflı bisküvi

100 g tereyağı (eritilmiş)

1 yemek kaşığı toz şeker

Cheesecake Dolgusu İçin:

600 g labne peyniri (suyu süzülmüş)

200 ml krema

3 adet yumurta

150 g toz şeker

1 yemek kaşığı un

1 yemek kaşığı nişasta

1 tatlı kaşığı vanilin

1 yemek kaşığı limon suyu

Nar Sosu İçin:

1,5 su bardağı nar suyu (taze sıkılmış)

2 yemek kaşığı toz şeker

1 tatlı kaşığı nişasta (az suyla açılmış)

1 tatlı kaşığı limon suyu

Üzeri İçin:

1 su bardağı nar taneleri

YAPILIŞI

Bisküvileri rondodan geçirerek un haline getirin.

Eritilmiş tereyağını ve toz şekeri ekleyerek karıştırın.

Kelepçeli kalıbın (22-24 cm) tabanına bastırarak yayın.

Önceden ısıtılmış 170°C fırında 10 dakika pişirin ve soğumaya bırakın.

Labne peynirini geniş bir kaba alın ve pürüzsüz olana kadar çırpın.

Şekeri ekleyip çırpmaya devam edin.

Yumurtaları tek tek ekleyerek düşük hızda karıştırın.

Krema, un, nişasta, vanilin ve limon suyunu ekleyip homojen bir kıvam alana kadar karıştırın.

Karışımı bisküvi tabanının üzerine dökün.

Kalıbı birkaç kez tezgaha vurarak hava kabarcıklarını çıkarın.

Önceden ısıtılmış 160°C fırında, fırının içine bir kap su koyarak 50-60 dakika pişirin.

Pişirme tamamlandıktan sonra fırının kapağını aralayarak içinde soğumaya bırakın.

Nar suyunu, şekeri ve limon suyunu tencereye alın.

Kaynamaya yakın nişastayı ekleyin ve kıvam alana kadar karıştırarak pişirin.

Ilındıktan sonra cheesecake'in üzerine dökün.

Cheesecake tamamen soğuduktan sonra üzerine nar tanelerini serpiştirin.

Buzdolabında en az 4 saat, tercihen bir gece dinlendirin. Ardından servis edebilirsiniz. Afiyet olsun!