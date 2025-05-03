Orman meyveli crumble kek tarifi: Adeta lezzet şöleni...
Tatlı krizlerinize hem pratik hem de havalı bir çözüm arıyorsanız, bu tarif tam bir efsane olacak! Üzerindeki çıtır crumble tabakasıyla altındaki yumuşacık kekin buluştuğu, içi mevsimin en cazibeli meyveleriyle dolu bu orman meyveli crumble kek, bir kez deneyenin tarif defterine altın harflerle giriyor. Üstelik sadece 20 dakikada hazırlayıp, fırına veriyorsunuz—mis gibi kokular yayılmadan mutfaktan çıkamayacaksınız!
Giriş Tarihi: 03.05.2025 10:26Güncelleme Tarihi: 03.05.2025 10:26
YAPILIŞI
MALZEMELER
Kek Harcı İçin:
2 adet yumurta
1 çay bardağı toz şeker
Yarım çay bardağı sıvı yağ
1 çay bardağı süt
1 paket vanilin
1 paket kabartma tozu
1,5 su bardağı un
2 su bardağı orman meyvesi (dondurulmuş olabilir, böğürtlen, frambuaz, yaban mersini gibi)
Crumble (Kıtır Kaplama) İçin:
3 yemek kaşığı tereyağı (soğuk ve küp doğranmış)
Yarım su bardağı un
Yarım su bardağı toz şeker
1 çay kaşığı tarçın (isteğe bağlı)
2 yemek kaşığı yulaf (isteğe bağlı, çıtırlık verir)
👩🍳 YAPILIŞI
Fırını 180°C'ye ısıtın. 22-24 cm çapında bir kek kalıbını yağlayın ve unlayın.
Yumurta ve şekeri köpürene kadar çırpın. Ardından sıvı yağ ve sütü ekleyip karıştırın.
Un, kabartma tozu ve vanilini eleyerek ekleyin. Homojen bir kıvam elde edin.
Harcı kalıba dökün. Üzerine meyveleri serpiştirin (donmuş meyveleri önce hafif unlayabilirsiniz, dibe çökmesin).
Crumble için: Soğuk tereyağı, un ve şekeri parmak uçlarınızla kum gibi bir doku alana kadar ovun. Tarçın ve yulafı ekleyin.
Crumble karışımını meyvelerin üzerine eşit şekilde yayın.
Önceden ısıtılmış fırında 40-45 dakika üzeri altın rengi alana kadar pişirin. (Kürdan testi yapabilirsiniz.)
Oda sıcaklığına geldikten sonra dilimleyin. İsteğe bağlı olarak pudra şekeri serpebilir ya da vanilyalı dondurma ile servis edebilirsiniz.