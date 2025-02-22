Portakallı kakaolu kek tarifi: Mis kokusuyla herkesi mest edecek
Portakal ve kakaonun mükemmel uyumu, bu kek tarifini sıradan bir tatlıdan öteye taşıyor. Hem yumuşacık dokusu hem de ferah portakal aromasıyla oldukça lezzetli olan bu kek, çay saatlerinin vazgeçilmezi olacak. Hem kolay hem de pratik bir tarif arayanlar için ideal!
Giriş Tarihi: 22.02.2025 09:26Güncelleme Tarihi: 22.02.2025 09:26
YAPILIŞI
Malzemeler:
3 adet yumurta
1 su bardağı toz şeker
1 çay bardağı sıvı yağ
1 su bardağı süt
1 adet portakalın suyu ve kabuğunun rendesi
2 yemek kaşığı kakao
2 su bardağı un
1 paket kabartma tozu
1 paket vanilin
YAPILIŞI:
Yumurta ve toz şekeri beyazlaşana kadar çırpın.
Üzerine sıvı yağ, süt ve portakal suyunu ekleyip karıştırın.
Portakal kabuğu rendesini ekleyin. Ayrı bir kapta un, kakao, kabartma tozu ve vanilini karıştırın, sıvı karışıma eleyerek ekleyin.
Tüm malzemeleri homojen bir kıvam alana kadar karıştırın. Kek harcını yağlanmış kek kalıbına dökün.
Önceden ısıtılmış 180°C fırında yaklaşık 35-40 dakika pişirin. Kürdan testi ile kontrol edip fırından çıkarın.
Kek tamamen soğuduktan sonra dilimleyerek servis edebilirsiniz.
🍊 İpucu: Daha yoğun bir çikolata aroması isterseniz, içine 80 gr eritilmiş çikolata ekleyebilirsiniz. Üzerine eritilmiş çikolata veya pudra şekeri serperek servis edebilirsiniz.