Portakallı kek tarifi: Her seferinde puf puf yumuşacık olacak
Portakalın canlı rengi ve ferahlatıcı tadıyla buluştuğu bu nefis kek, her diliminde tatlı bir keyif sunuyor. Hem hazırlaması kolay hem de lezzetiyle göz dolduran bu tarif, misafirlerinizin ve sevdiklerinizin favorisi olmaya aday. Özellikle çay saatlerinin vazgeçilmezi olan bu kek, kolay bulunan malzemelerle hazırlanıyor ve kısa sürede pişiriliyor. Üstelik üzerine dökülen hafif bir portakal glazesiyle lezzeti tamamlanıyor, gözlerinizi ve damaklarınızı şenlendirecek.
Giriş Tarihi: 25.04.2024 09:29Güncelleme Tarihi: 25.04.2024 09:29
10 Kişilik
Ev Yapımı
Pişirme:
35 dakika
Hazırlama
20 dakika
Porsiyon :
255 kcal
MALZEMELER
2 adet portakal
3 adet yumurta
1 su bardağı toz şeker
Yarım su bardağı sıvı yağ
1 su bardağı yoğurt
2 su bardağı un
1 paket kabartma tozu
Yarım çay kaşığı tuz
Üzerine sos için;
1 su bardağı pudra şekeri
2 yemek kaşığı taze portakal suyu
1 yemek kaşığı rendelenmiş portakal kabuğu (isteğe bağlı)
YAPILIŞI
Portakalların kabuklarını rendeleyin ve suyunu sıkın. Kabukları ve suyu ayrı kaplarda bekletin.
Yumurtaları ve şekeri derin bir kapta iyice çırpın.
Sıvı yağı ve yoğurdu ekleyip karıştırın.
Unu, kabartma tozunu ve tuzu ekleyerek karıştırın.
En son rendelediğiniz portakal kabuklarını ve sıktığınız portakal suyunu ekleyip homojen bir karışım elde edin.
Yağlanmış kek kalıbına karışımı dökün.
Önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 35-40 dakika pişirin.
Kürdan testi yaparak kekin pişip pişmediğini kontrol edin.
Pişen keki fırından çıkarıp oda sıcaklığında soğumaya bırakın.
Bu esnada üzeri için sosu hazırlamaya başlayın. Pudra şekerini geniş bir kaseye alın.
Üzerine taze portakal suyunu ekleyerek pürüzsüz bir glaze elde edene kadar karıştırın.
İsteğe bağlı olarak rendelenmiş portakal kabuğunu da ekleyin ve karıştırın.
Kekiniz tamamen soğuduktan sonra üzerine hazırladığınız glazeyi dökün.
Glazenin kekin üzerine yayılmasını sağlamak için bir spatula veya arka tarafı düz bir kaşık kullanabilirsiniz.
Glazenin üzeri hafifçe donduktan sonra dilimleyerek servis yapabilirsiniz. Afiyet olsun!