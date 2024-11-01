Portakallı kek tarifi: Kokusuyla mest edecek

Portakallı kek, Türkiye’de özellikle Akdeniz iklimine sahip bölgelerde, bolca portakal yetiştiği için yaygın bir tatlıdır. Türk mutfağında kış mevsiminde portakalın bolluğu ve tazeliği, bu tür tariflerin popülerleşmesini sağlar. Kekin içerisine eklenen portakal, ona hafif ekşi, ferahlatıcı bir aroma kazandırırken portakal kabuğunun aromasıyla tatlıya hoş bir koku ve renk katılır. Bu özellikleriyle portakallı kek, özellikle misafir ağırlarken sunulan klasik bir çay saati ikramı olarak öne çıkar. İşte en lezzetli kek tarifi...

Giriş Tarihi: 01.11.2024 08:55 Güncelleme Tarihi: 01.11.2024 08:55

YAPILIŞI

Malzemeler:

  • 3 adet yumurta
  • 1 su bardağı toz şeker
  • Yarım su bardağı sıvı yağ
  • 1 su bardağı taze sıkılmış portakal suyu
  • 1 yemek kaşığı portakal kabuğu rendesi
  • 2,5 su bardağı un
  • 1 paket kabartma tozu
  • 1 paket vanilin

Üzeri için:

  • İnce dilimlenmiş portakal dilimleri (1-2 adet portakal yeterli olacaktır)
  • İsteğe bağlı olarak pudra şekeri

Yapılışı:

  • Fırını 180 dereceye ısıtın.
  • Yumurta ve şekeri mikserle çırpın. Şeker eriyip karışım krema kıvamına gelene kadar çırpmaya devam edin.
  • Sıvı yağ ve portakal suyunu ekleyip karıştırın.
  • Portakal kabuğu rendesini ekleyin. Un, kabartma tozu ve vanilini eleyerek karışıma ekleyin ve spatula ile karıştırın.
  • Hazırladığınız kek karışımını yağlanmış kek kalıbına dökün.
  • Üzerine ince dilimlenmiş portakal dilimlerini yerleştirin.
  • 180 derecelik fırında yaklaşık 35-40 dakika pişirin. Kekin ortasına kürdan batırarak pişip pişmediğini kontrol edin.
  • Kek piştikten sonra fırından çıkarıp soğumaya bırakın. Soğuduktan sonra üzerini pudra şekeriyle süsleyebilirsiniz.

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