Red velvet kek tarifi: Hem tadı hem görüntüsüyle mest edecek...
Red Velvet kek, canlı kırmızı rengi ve kadifemsi dokusuyla göz kamaştıran klasik bir tatlıdır. İlk olarak Amerika’da popülerleşen bu kek, hafif kakao aroması ve krem peynirli frosting’iyle tatlı severlerin favorileri arasında yer alır. Adını, yumuşak ve nemli yapısından alan Red Velvet, özel günlerden doğum günlerine, romantik kutlamalardan çay saatlerine kadar her anı daha özel hale getirir. İşte o tarif...
Giriş Tarihi: 11.02.2025 07:58Güncelleme Tarihi: 11.02.2025 07:58
YAPILIŞI
Malzemeler:
Kek için:
2 su bardağı un
1,5 su bardağı toz şeker
1 tatlı kaşığı kakao
1 çay kaşığı tuz
1 çay kaşığı karbonat
1 çay kaşığı kabartma tozu
1 su bardağı ayran (veya 1 su bardağı süte 1 yemek kaşığı sirke ekleyerek 5 dk bekletebilirsiniz)
2 büyük yumurta
3/4 su bardağı sıvı yağ
1 tatlı kaşığı vanilin
1 tatlı kaşığı sirke
1 yemek kaşığı kırmızı gıda boyası
Kreması için:
200 gr labne peyniri
200 ml soğuk krema (şanti)
1 su bardağı pudra şekeri
1 tatlı kaşığı vanilin
Yapılışı:
Fırını 175°C'ye ayarlayın. 20-22 cm çapında kelepçeli bir kalıbın tabanına yağlı kâğıt serin.
Kuru malzemeleri karıştırın. Un, kakao, tuz, kabartma tozu ve karbonatı bir kapta eleyerek karıştırın.
Şeker ve sıvı malzemeleri çırpın. Ayrı bir kapta yumurta, toz şeker, sıvı yağ ve vanilini iyice çırpın.
Ayranı ve gıda boyasını ekleyin. Ayrana kırmızı gıda boyasını ekleyin ve sıvı karışıma ekleyerek karıştırın.
Kuru malzemeleri ekleyin. Unlu karışımı sıvı karışıma azar azar ekleyerek düşük hızda karıştırın.
Sirke ve karbonatı ekleyin. Küçük bir kapta sirke ve karbonatı köpürtüp hemen hamura ekleyerek son kez karıştırın.
Keki pişirin. Harcı kalıba dökün ve önceden ısıtılmış fırında yaklaşık 30-35 dakika pişirin. Kürdan testi ile kontrol edip fırından alın, soğumaya bırakın.
Kremanın Yapılışı:
Kremayı çırpın. Soğuk kremayı mikserle koyulaşana kadar çırpın.
Labne ve şekeri ekleyin. Labne ve pudra şekerini ekleyip düşük hızda çırpın.
Soğuyan keki kesin. Kek tamamen soğuduğunda iki veya üç kata bölün.
Katları krema ile kaplayın. Kekin her katına krema sürerek üst üste dizin. Dış yüzeyini de krema ile kaplayın
Servis Önerisi:
Üzerini kırıntı haline getirdiğiniz kek parçalarıyla veya meyvelerle süsleyebilirsiniz. Buzdolabında 2-3 saat dinlendirdikten sonra servis edin.