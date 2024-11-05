Şeftalili kek tarifi: Çayın yanına enfes lezzet...

Üç adet yumurta

Beş yemek kaşığı toz şeker

Yarım su bardağı süt

Yarım su bardağı sıvı yağ

İki adet büyük boy şeftali

100 gram ince çekilmiş ceviz içi

İki su bardağı un

Bir paket kabartma tozu

Üzeri için:

Bir yemek kaşığı pudra şekeri

Yapılışı:

İlk olarak yumurta ve şekeri çırpın. Sonrasında ise süt ve yağı ekleyerek karıştırın.

Un ve kabartma tozunu da karışımın içerisine ekleyip karıştırmaya devam edin.

Son olarak ince çekilmiş cevizleri de ekleyip karıştırın.

Yağlamış olduğunuz kek kalıbına hamuru dökün.

Üzerine ise dilimlemiş olduğunuz şeftalileri yerleştirin.

Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında 30-35 dakika pişirin.

Pişen keki bir süre soğumaya bırakın. Soğuduğunda ise üzerine pudra şekeri serpiştirin.

Şeftalili kekiniz hazır!