Şeftalili kek tarifi: Çayın yanına enfes lezzet...

Çay sofralarında değişik bir lezzet arıyorsanız bu tarif tam size göre. İnce ince dilimlenen şeftaliler ve cevizin birleşimi ile oluşan bu kek tarifinin yapımı da oldukça pratik. Enfes kokusu ve lezzeti ile deneyen herkesin sizden tarifini isteyeceğine eminiz. Deneyen herkese şimdiden afiyet olsun.

Giriş Tarihi: 05.11.2024 08:59 Güncelleme Tarihi: 05.11.2024 08:59

YAPILIŞI

Malzemeler:
Üç adet yumurta
Beş yemek kaşığı toz şeker
Yarım su bardağı süt
Yarım su bardağı sıvı yağ
İki adet büyük boy şeftali
100 gram ince çekilmiş ceviz içi
İki su bardağı un
Bir paket kabartma tozu
Üzeri için:
Bir yemek kaşığı pudra şekeri
Yapılışı:
İlk olarak yumurta ve şekeri çırpın. Sonrasında ise süt ve yağı ekleyerek karıştırın.
Un ve kabartma tozunu da karışımın içerisine ekleyip karıştırmaya devam edin.
Son olarak ince çekilmiş cevizleri de ekleyip karıştırın.
Yağlamış olduğunuz kek kalıbına hamuru dökün.
Üzerine ise dilimlemiş olduğunuz şeftalileri yerleştirin.
Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında 30-35 dakika pişirin.
Pişen keki bir süre soğumaya bırakın. Soğuduğunda ise üzerine pudra şekeri serpiştirin.
Şeftalili kekiniz hazır!

BU TARİFLERİ DE DENEMEK İSTER MİSİNİZ?

Kıymalı Pide Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Kıymalı Pide Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Simit Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Çıtır Çıtır Susamlı Gevrek Simit Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Lokma Tatlısı Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Nefis Lezzetiyle Lokma Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Mantarlı Tavuk Sote Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle En Güzel Tavuk Sote Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Browni Kek Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Lezzetli Browni Islak Kek Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Pandispanya Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Yumuşacık Pandispanya Kek Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

SON DAKİKA SON DAKİKA