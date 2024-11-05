Şeftalili kek tarifi: Çayın yanına enfes lezzet...

Malzemeler:
Üç adet yumurta
Beş yemek kaşığı toz şeker
Yarım su bardağı süt
Yarım su bardağı sıvı yağ
İki adet büyük boy şeftali
100 gram ince çekilmiş ceviz içi
İki su bardağı un
Bir paket kabartma tozu
Üzeri için:
Bir yemek kaşığı pudra şekeri
Yapılışı:
İlk olarak yumurta ve şekeri çırpın. Sonrasında ise süt ve yağı ekleyerek karıştırın.
Un ve kabartma tozunu da karışımın içerisine ekleyip karıştırmaya devam edin.
Son olarak ince çekilmiş cevizleri de ekleyip karıştırın.
Yağlamış olduğunuz kek kalıbına hamuru dökün.
Üzerine ise dilimlemiş olduğunuz şeftalileri yerleştirin.
Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında 30-35 dakika pişirin.
Pişen keki bir süre soğumaya bırakın. Soğuduğunda ise üzerine pudra şekeri serpiştirin.
Şeftalili kekiniz hazır!