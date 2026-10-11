Üzeri ipek gibi, içi yumuşacık! Tam kıvamında limonlu cheesecake tarifi

MALZEMELER

Tabanı için

200 g yulaflı veya sade bisküvi

80 g eritilmiş tereyağı

Cheesecake dolgusu için

600 g krem peynir

200 g süzme yoğurt

3 adet yumurta

150 g toz şeker

1 yemek kaşığı un veya nişasta

1 limonun ince rendelenmiş kabuğu

2 yemek kaşığı limon suyu

1 paket vanilin

Limonlu sosu için

2 adet limonun suyu

1 limonun rendelenmiş kabuğu

80 g toz şeker

1 yumurta

1 tatlı kaşığı nişasta

20 g tereyağı

NASIL YAPILIR?

Bisküvileri rondodan geçirerek un haline getirin. Eritilmiş tereyağıyla karıştırıp yağlı kağıt serili kelepçeli kalıbın tabanına bastırarak yayın. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında 8–10 dakika pişirin ve soğumaya bırakın.

Krem peyniri ve şekeri pürüzsüz olana kadar düşük devirde karıştırın. Süzme yoğurdu, yumurtaları teker teker, unu, vanilini, limon suyunu ve rendelenmiş limon kabuğunu ekleyin. Fazla çırpmamaya dikkat edin.

Harcı soğuyan tabanın üzerine dökün. Kalıbı daha büyük bir fırın tepsisine yerleştirip tepsiye sıcak su ekleyin. 150 derece fırında yaklaşık 60–70 dakika pişirin. Kenarları sabit, ortası hafif sallanır durumdayken fırını kapatın.

Limon suyu, limon kabuğu, şeker, yumurta ve nişastayı küçük bir tencerede çırpın. Kısık ateşte sürekli karıştırarak koyulaşana kadar pişirin. Ocaktan alıp tereyağını ekleyin. Sosu soğumaya bırakın.

Fırından çıkan cheesecake'i önce oda sıcaklığına getirin. Soğuyan limonlu sosu üzerine yayın ve buzdolabında en az 6 saat, tercihen bir gece dinlendirin.

Püf noktaları

Malzemeler oda sıcaklığında olsun. Böylece dolgu daha pürüzsüz olur.

Harçta fazla hava oluşturmayın. Yüksek devirde çırpmak çatlama riskini artırabilir.

Fırının kapağını hemen açmayın. Pişirme bittikten sonra cheesecake'i kapalı fırında 30–60 dakika bekletin.

Cheesecake buzdolabında yeterince dinlenince hem daha iyi kıvam alır hem de daha kolay dilimlenir.

Limon kabuğunu beyaz kısmına kadar rendelemeyin. Beyaz bölüm acı tat verebilir. Afiyet olsun!