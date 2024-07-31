Yumuşacık dokusu ve enfes lezzeti ile: Kakaolu ıslak kek tarifi

Çocukluk zamanlarından itibaren severek tüketilen bu kek tarifinin yapımı da oldukça kolaydır. Bol çikolata soslu bu kekten bir dilim yiyenler ikinci dilimini de isteyecekler. Kokusunu alan çocuklar ise keki bir an önce yemek için sabırsızlanacaklar. İşte o enfes lezzeti ile akışkan mı akışkan ıslak kek tarifi...

Giriş Tarihi: 31.07.2024 08:29 Güncelleme Tarihi: 31.07.2024 08:29
  • 7 Dilim
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Pişirme: 30 dakika Hazırlama 20 dakika

MALZEMELER

Üç adet yumurta

Bir su bardağı toz şeker

Bir su bardağı süt

Bir su bardağı ayçiçek yağı

Bir paket vanilya

İki yemek kaşığı kakao

Bir paket kabartma tozu

Bir su bardağından biraz fazla un

Kek kalıbını yağlamak için:

Bir yemek kaşığı sıvı yağ

Islak kek sosu için:

Bir su bardağı süt

Dört yemek kaşığı kakao

Bir su bardağı toz şeker

Bir çay bardağı toz şeker

Yarım çay kaşığı tuz

YAPILIŞI

Derin bir kaseye oda sıcaklığında beklettiğiniz 3 adet yumurta ve bir su bardağı şekeri ekleyin.
Ardından karışımı krema kıvamına gelene kadar çırpın.
Krema kıvamı alan karışımın içerisine bir su bardağı ayçiçek yağını ve bir su bardağı sütü ilave edin.
Bir paket vanilini de ekleyip tekrar çırpın.
Bir süzgeç yardımı ile kakaoyu ekleyin.
Kabartma tozu ve unu da karışımın içerisine ilave edin.
Eğer kabartma tozunu eklerken birkaç damla da limon eklerseniz kekiniz çok daha güzel bir şekilde kabaracaktır.
Homojen bir karışım elde edene kadar kek harcınızı çırpın.
Yağladığınız kek kabının içerisine harcı dökün.
Önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık yarım saat pişirin.
Islak kek sosu için:
Sos tenceresinin içine bir su bardağı süt ve bir su bardağı toz şekeri ekleyin.
Üzerine bir çay bardağı sıvı yağını da ilave edin.
İki yemek kaşığı kakao ve yarım çay kaşığı tuzu karıştırıp karışımın içerisine ekleyip kaynatın.
Kaynadıktan sonra sosunuzu ocaktan alabilirsiniz.
Fırından çıkan sıcak kekin üzerine sıcak sosunuzu dökün. Islak kekiniz hazır.

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