Yumuşacık dokusu ve enfes lezzeti ile: Kakaolu ıslak kek tarifi

Ardından karışımı krema kıvamına gelene kadar çırpın.

Krema kıvamı alan karışımın içerisine bir su bardağı ayçiçek yağını ve bir su bardağı sütü ilave edin.

Bir paket vanilini de ekleyip tekrar çırpın.

Bir süzgeç yardımı ile kakaoyu ekleyin.

Kabartma tozu ve unu da karışımın içerisine ilave edin.

Eğer kabartma tozunu eklerken birkaç damla da limon eklerseniz kekiniz çok daha güzel bir şekilde kabaracaktır.

Homojen bir karışım elde edene kadar kek harcınızı çırpın.

Yağladığınız kek kabının içerisine harcı dökün.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık yarım saat pişirin.

Islak kek sosu için:

Sos tenceresinin içine bir su bardağı süt ve bir su bardağı toz şekeri ekleyin.

Üzerine bir çay bardağı sıvı yağını da ilave edin.

İki yemek kaşığı kakao ve yarım çay kaşığı tuzu karıştırıp karışımın içerisine ekleyip kaynatın.

Kaynadıktan sonra sosunuzu ocaktan alabilirsiniz.

Fırından çıkan sıcak kekin üzerine sıcak sosunuzu dökün. Islak kekiniz hazır.

Derin bir kaseye oda sıcaklığında beklettiğiniz 3 adet yumurta ve bir su bardağı şekeri ekleyin.