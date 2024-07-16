Yumuşacık dokusu ve enfes lezzetiyle: Haşhaşlı portakallı kek

Haşhaşlı portakallı kek tarifi, yumuşak dokusu, lezzeti ve enfes kokusu ile yiyen herkesi kendine hayran bırakıyor. Tercihinize göre üzerine çikolata sosu dökerek de ikram edebileceğiniz bu keki yiyen herkes sizden tarifini isteyecek. İşte portakal ve haşhaşın leziz uyumu ile yapabileceğiniz o kek tarifi...

Giriş Tarihi: 16.07.2024 08:38 Güncelleme Tarihi: 16.07.2024 08:38
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Pişirme: 40 dakika Hazırlama 15 dakika

MALZEMELER

  • Dört adet yumurta
  • Bir su bardağı portakal suyu
  • Üç yemek kaşığı yoğurt
  • Bir su bardağı toz şeker
  • Bir su bardağı sıvı yağ
  • Bir tatlı kaşığı rendelenmiş portakal kabuğu
  • Bir paket vanilya
  • Bir paket kabartma tozu
  • Üç su bardağı un
  • Beş yemek kaşığı haşhaş

YAPILIŞI

Yumurtaları bir kap içerisinde kırın ve üzerine toz şeker ekleyin.
Köpük kıvamı elde edene kadar mikser ile çırpın.
Ardından sıvı yağ, portakal suyu, haşhaş ve yoğurdu ekleyerek çırpmaya devam edin.
Elde etmiş olduğunuz karışımın üzerine unu kontrollü bir şekilde ilave edin.
Portakal kabuğu, vanilya ve kabartma tozunu ekleyerek karıştırın.
Kek kalıbınızı güzel bir şekilde yağlayın.
Ardından hazırlamış olduğunuz kek harcını kek kalıbına aktarın.
Önceden ısıtılmış 165 derece fırında yaklaşık 35-40 dakika kontrol ederek pişirin.
Pişen kekinizi oda sıcaklığında dinlendirdikten sonra servis edebilirsiniz. Deneyenlere şimdiden afiyet olsun.

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