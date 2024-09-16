Yumuşacık dokusu ve enfes sosu ile: Islak kek tarifi

Malzemeler:

Dört adet büyük boy yumurta

Bir su bardağı toz şeker

Bir su bardağı süt

Bir su bardağı ayçiçek yağı

Üç yemek kaşığı kakao

1,5 paket kabartma tozu

1,5 su bardağı un

Bir yemek kaşığı ayçiçek yağı

Sos İçin:

Üç su bardağı süt

Yarım su bardağı ayçiçek yağı

3/4 su bardağı toz şeker

İki yemek kaşığı kakao

50 gram bitter çikolata

Yapılışı:

Yumurta ve toz şekeri derin bir karıştırma kabının içerisine alın ve toz şeker eriyene kadar çırpın. Süt ve ayçiçek yağını da ekleyerek çırpma işlemine devam edin.

Kalan kek harcına, elenmiş un, kokao ve kabartma tozunu ekledikten sonra spatula ile karıştırın.

Kek kalıbını ayçiçek yağı ile yağlayın sonrasında ise ıslak kek harcını içerisine dökün.

Önceden ısıtılmış 180 derece ayarda olan fansız fırında yaklaşık 35 dakika pişirin

Kek pişerken bir yandan sosunuzu hazırlayabilirsiniz. Tüm sos malzemelerini bir tencerenin içerisine alın ve karıştırın,sonrasında ocağa alın ve kaynatın. Sosun 1/3 ünü ayırın ve içine bitter çikolata ilave edin.

Pişen keki fırından alın ve 10 dakika soğumasını bekleyin. İstediğiniz boyutta keki dilimleyin ve üzerinde çatal ile delikler açın. Önce bitter çikolatasız sosunu ve her tarafına eşit gelecek şekilde dökün. Yarım saat sosun çekmesini bekleyin. Sonrasında ise bitter çikolatalı olan sosu döküp oda sıcaklığına gelene kadar bekleyin. Afiyet olsun!