Yumuşacık dokusu ve mis gibi kokusu ile favoriniz olacak! Limonlu haşhaşlı cupcake tarifi

Limonun ferah aroması ve haşhaşın kendine has dokusunu bir araya getiren bu cupcake tarifi, yumuşacık kıvamı ve dengeli lezzetiyle çay saatlerinden özel davetlere kadar her sofraya çok yakışıyor. Yapımı kolay, sonucu ise pastane kalitesinde olan bu tarif sayesinde evde nefis cupcake'ler hazırlayabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 13.07.2026 09:35

YAPILIŞI

MALZEMELER

Kek için:

2 su bardağı (250 g) un

2 çay kaşığı kabartma tozu

1/4 çay kaşığı tuz

2 yemek kaşığı haşhaş tohumu

120 g tereyağı (oda sıcaklığında)

1 su bardağı (200 g) toz şeker

2 büyük yumurta

1 limonun rendelenmiş kabuğu

2 yemek kaşığı taze limon suyu

1 çay kaşığı vanilya özütü veya vanilin

1/2 su bardağı (120 ml) süt

Limonlu krem peynirli frosting (isteğe bağlı)

200 g krem peynir (soğuk)

100 g tereyağı (oda sıcaklığında)

2–2,5 su bardağı pudra şekeri

1 limonun ince rendelenmiş kabuğu

1–2 yemek kaşığı limon suyu

YAPILIŞI

Fırını 180°C'ye ısıtın. Muffin kalıbına kağıt kapsüller yerleştirin.

Un, kabartma tozu, tuz ve haşhaşı bir kapta karıştırın.

Ayrı bir kapta tereyağı ve şekeri 3–4 dakika, açık renk ve kabarık olana kadar çırpın.

Yumurtaları teker teker ekleyin. Ardından limon kabuğu, limon suyu ve vanilyayı ilave edin.

Kuru malzemeleri ve sütü dönüşümlü olarak karışıma ekleyin. Fazla karıştırmamaya özen gösterin.

Hamuru kapsüllerin yaklaşık 2/3'ünü dolduracak şekilde paylaştırın.

18–22 dakika pişirin. Kürdan temiz çıkıyorsa pişmiştir.

Kalıpta 5 dakika dinlendirdikten sonra tel ızgara üzerinde tamamen soğutun.

Frosting yapımı

Tereyağını pürüzsüz olana kadar çırpın.

Krem peyniri ekleyip kısa süre çırpın.

Pudra şekerini azar azar ilave edin.

Limon kabuğu ve limon suyunu ekleyerek kıvamını ayarlayın.

Tamamen soğuyan cupcake'lerin üzerine sıkma torbasıyla veya spatulayla sürün. Afiyet olsun!

Haber Girişi Duygu Aksoy - Editör

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