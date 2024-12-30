Zebra kek tarifi: Hem gözleri hem de damakları şenlendiriyor

Tatlı krizlerine şıklığıyla çözüm sunan zebra kek, sadece lezzetiyle değil, görsel şöleniyle de kalpleri fethediyor. Çay saatlerine renk katan bu tarif, hem kolay hazırlanışı hem de büyüleyici görünümüyle mutfakta fark yaratmak isteyenler için harika bir seçenek. Zebra deseni, kekin katmanlarındaki beyaz ve kakaolu hamurun dansıyla ortaya çıkıyor.

Giriş Tarihi: 30.12.2024 10:46 Güncelleme Tarihi: 30.12.2024 10:46

YAPILIŞI

Malzemeler:

3 adet yumurta

1 su bardağı şeker

1 su bardağı süt

1 su bardağı sıvı yağ

2,5 su bardağı un

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilin

2 yemek kaşığı kakao

Yapılışı:

  1. Fırını 180°C'ye (alt-üst ayar) ısıtın.
  2. Kek kalıbınızı yağlayın ve un serpin ya da yağlı kağıt kullanın.
  3. Bir karıştırma kabında yumurta ve şekeri köpük köpük olana kadar çırpın (5 dakika kadar).
  4. Sıvı yağ ve sütü ekleyip çırpmaya devam edin.
  5. Un, kabartma tozu ve vanilini eleyerek karışıma ekleyin. Homojen bir kıvam alana kadar karıştırın.
  6. Hamuru iki eşit parçaya ayırın. Birine kakaoyu ekleyip karıştırın.
  7. Kek kalıbınızın tam ortasına sırayla bir kepçe beyaz hamur, ardından bir kepçe kakaolu hamur dökün. Bu işlemi hamurlar bitene kadar tekrarlayın.
  8. Kalıbı hafifçe sallayarak hamurun yayılmasını sağlayın.
  9. Önceden ısıtılmış fırında 35-40 dakika pişirin. Kürdan testi yaparak içinin tamamen piştiğinden emin olun.
  10. Kek soğuduktan sonra dilimleyerek servis edebilirsiniz. İsterseniz üzerine pudra şekeri serpebilirsiniz. Afiyet olsun!

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