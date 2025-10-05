15 dakikada hazır! Ağızda dağılan nefis un kurabiyesi tarifi

MALZEMELER

250 gr tereyağı veya margarin (oda sıcaklığında)

1 su bardağı pudra şekeri

1 su bardağı sıvı yağ

1 paket vanilin

Aldığı kadar un (yaklaşık 4–5 su bardağı)

YAPILIŞI

Tereyağı ve pudra şekerini derin bir kapta iyice yoğurun.

Üzerine sıvı yağ ve vanilini ekleyin.

Yavaş yavaş unu ekleyin. Yumuşak ama ele yapışmayan bir hamur elde edene kadar yoğurun.

Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp şekil verin (ister yuvarlak, ister çatallı çizik yapabilirsiniz).

Önceden ısıtılmış 170°C fırında 15–20 dakika kadar, rengi beyaz kalacak şekilde pişirin.

Soğuduktan sonra üzerine isteğe bağlı pudra şekeri serperek servis edebilirsiniz. Afiyet olsun!