Ağızda dağılan çikolatalı kurabiye: Tam kıvamında kıyır kıyır oluyor

Tatlı krizlerinizi yatıştıracak, çayın ve kahvenin yanında keyifle tüketilecek bir lezzet mi arıyorsunuz? Ağızda dağılan çikolatalı kurabiye tarifi, tam da sizin için! Kıyır kıyır dokusuyla herkesin beğenisini kazanan bu kurabiyeler, yapımı kolay ve bir o kadar da etkileyici. İster misafirlerinize ikram edin ister kendinizi şımartın, bu tarifle her lokmada mutluluk hissedeceksiniz.

Giriş Tarihi: 20.01.2025 08:22 Güncelleme Tarihi: 20.01.2025 08:22

YAPILIŞI

Malzemeler

125 gram tereyağı (oda sıcaklığında)

1 çay bardağı pudra şekeri

1 çay bardağı sıvı yağ

1 adet yumurta

1 paket vanilin

1 paket kabartma tozu

2 su bardağı un (azar azar ekleyin, kıvamına göre ayarlayın)

1 çay bardağı damla çikolata veya doğranmış sütlü/bitter çikolata

Yapılışı

Oda sıcaklığındaki tereyağını derin bir kaba alın. Üzerine pudra şekerini ekleyip pürüzsüz bir kıvam alana kadar karıştırın.

Sıvı yağı, yumurtayı ve vanilini ekleyip tekrar çırpın.

Kabartma tozu ve unu azar azar ekleyerek ele yapışmayan, yumuşak bir hamur elde edene kadar yoğurun.

Damla çikolatayı veya doğranmış çikolatayı ekleyip hamura iyice yedirin.

Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp yuvarlayın. Yağlı kağıt serili tepsiye dizin.

Önceden ısıtılmış 170 derece fırında 12-15 dakika kadar pişirin. Kurabiyelerin üzeri hafif çatlayınca fırından alın. Soğuduktan sonra servis edebilirsiniz. Afiyet olsun!

BU TARİFLERİ DE DENEMEK İSTER MİSİNİZ?

Kıymalı Pide Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Kıymalı Pide Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Simit Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Çıtır Çıtır Susamlı Gevrek Simit Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Lokma Tatlısı Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Nefis Lezzetiyle Lokma Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Mantarlı Tavuk Sote Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle En Güzel Tavuk Sote Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Browni Kek Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Lezzetli Browni Islak Kek Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Pandispanya Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Yumuşacık Pandispanya Kek Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

SON DAKİKA SON DAKİKA