Ağızda dağılan çikolatalı kurabiye: Tam kıvamında kıyır kıyır oluyor

Malzemeler

125 gram tereyağı (oda sıcaklığında)

1 çay bardağı pudra şekeri

1 çay bardağı sıvı yağ

1 adet yumurta

1 paket vanilin

1 paket kabartma tozu

2 su bardağı un (azar azar ekleyin, kıvamına göre ayarlayın)

1 çay bardağı damla çikolata veya doğranmış sütlü/bitter çikolata

Yapılışı

Oda sıcaklığındaki tereyağını derin bir kaba alın. Üzerine pudra şekerini ekleyip pürüzsüz bir kıvam alana kadar karıştırın.

Sıvı yağı, yumurtayı ve vanilini ekleyip tekrar çırpın.

Kabartma tozu ve unu azar azar ekleyerek ele yapışmayan, yumuşak bir hamur elde edene kadar yoğurun.

Damla çikolatayı veya doğranmış çikolatayı ekleyip hamura iyice yedirin.

Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp yuvarlayın. Yağlı kağıt serili tepsiye dizin.

Önceden ısıtılmış 170 derece fırında 12-15 dakika kadar pişirin. Kurabiyelerin üzeri hafif çatlayınca fırından alın. Soğuduktan sonra servis edebilirsiniz. Afiyet olsun!