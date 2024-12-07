Beyaz çikolatalı frambuazlı kurabiye: Her lokması lezzet şöleni

Beyaz çikolatalı frambuazlı kurabiye, tatlı ve ekşi lezzetlerin mükemmel uyumunu sunuyo9r. Beyaz çikolatanın kremamsı tatlılığı, frambuazın hafif ekşiliğiyle dengelenirken damaklarda adeta lezzet şölenine dönüşüyor. Türk mutfağında sıkça karşılaşılan meyve ve çikolata kombinasyonu, bu tarifte modern bir dokunuşla birleşen lezzeti birkaç püf noktasıyla hazırlayabilirsiniz. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 07.12.2024 10:13 Güncelleme Tarihi: 07.12.2024 10:13

YAPILIŞI

Malzemeler:

  • 125 g tereyağı (oda sıcaklığında)
  • 1/2 su bardağı esmer şeker
  • 1/2 su bardağı toz şeker
  • 1 yumurta
  • 1 tatlı kaşığı vanilin
  • 1/2 tatlı kaşığı tuz
  • 1 1/2 su bardağı un
  • 1/2 su bardağı mısır nişastası
  • 1 tatlı kaşığı kabartma tozu
  • 100 g beyaz çikolata (dökme veya parçalanmış)
  • 1/2 su bardağı taze frambuaz (veya dondurulmuş)

Yapılışı:

  1. 180°C'ye ısıtın ve bir fırın tepsisine yağlı kağıt serin.
  2. Oda sıcaklığındaki tereyağını ve her iki şekeri bir mikserle çırpın, kremamsı bir kıvam alana kadar çırpın.
  3. Yumurtayı ve vanilini ekleyin, karıştırmaya devam edin.
  4. Ayrı bir kasede un, mısır nişastası, kabartma tozu ve tuzu karıştırın. Ardından bu kuru karışımı, tereyağı karışımına yavaşça ekleyin ve karıştırın.
  5. Beyaz çikolatayı küçük parçalara kesin ve frambuazları ekleyin. Frambuazları nazikçe karıştırın, çok ezmemeye dikkat edin.
  6. Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar alıp yuvarlayın ve tepsiye yerleştirin. Hamur biraz yayılacağından, aralarına yeterince boşluk bırakın.
  7. Kurabiyeleri fırında yaklaşık 10-12 dakika kadar pişirin, kenarları altın rengini almaya başladığında hazırdır.
  8. Fırından çıkarıp, tepside birkaç dakika soğumaya bırakın, ardından bir tel ızgaraya alıp tamamen soğutun.

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