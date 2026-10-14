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Bir kez yapan bir daha vazgeçemiyor! Limonlu çatlak kurabiye tarifi

Limon kokusuyla evi mis gibi saracak, üzeri çatlak çatlak, dışı hafif kıtır içi ise yumuşacık bir kurabiyeye kim hayır diyebilir ki? Üstelik bu nefis limonlu çatlak kurabiyeleri evde yapmak sandığınızdan çok daha kolay! Her ısırıkta ferah limon aromasıyla mest olacağınız, çay ve kahve saatlerinize eşlik edecek, bir yiyenin bir tane daha isteyeceği bu lezzeti hazırlamak için haydi mutfağa!

Giriş Tarihi: 14.10.2026 09:52

YAPILIŞI

MALZEMELER

Kurabiye hamuru için

125 g tereyağı (oda sıcaklığında)

1 adet yumurta

1 su bardağından 2 parmak eksik toz şeker (yaklaşık 150 g)

1 adet limonun ince rendelenmiş kabuğu

2 yemek kaşığı limon suyu

1 paket vanilin

1 paket kabartma tozu (10 g)

2–2,5 su bardağı un (kontrollü ekleyin)

Dışı için

1 çay bardağı pudra şekeri

YAPILIŞI

Tereyağı ve toz şekeri bir kapta karıştırın. Yumurtayı, limon suyunu ve limon kabuğu rendesini ekleyip iyice karıştırın.

Vanilin ve kabartma tozunu ekleyin. Unu azar azar ilave ederek yumuşak, hafif ele yapışabilen bir hamur elde edin. Unu fazla kaçırmamaya dikkat edin.

Hamuru buzdolabında 30 dakika dinlendirin. Ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp yuvarlayın ve her tarafını bolca pudra şekerine bulayın.

Önceden ısıtılmış 170°C alt-üst ayar fırında 12–15 dakika pişirin. Kurabiyelerin üstü çatlayınca ve kenarları hafifçe setleşince fırından çıkarın.

İlk çıktıklarında yumuşak olacaklar; tepside 10 dakika bekleyince toparlanacaklar. Ardından servis edebilirsiniz.

Tam çatlaması için püf noktaları

Hamuru mutlaka soğutun. Böylece kurabiyeler fırında daha güzel çatlar ve yayılmaz.

Pudra şekerini bol kullanın. Kurabiyeleri pişirmeden hemen önce pudra şekerine iyice bulayın.

Fazla pişirmeyin. Altları kızarana kadar beklerseniz içleri kuruyabilir. Yumuşak kalmaları için üstleri çatlayınca kontrol edin.

Limonun yalnızca sarı kısmını rendeleyin; beyaz kısmı acılık verebilir. Afiyet olsun!

Haber Girişi Duygu Aksoy - Editör

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