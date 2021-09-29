Browni kurabiye tarifi: Evde browni kurabiye nasıl yapılır?

Pratik yapımı ve lezzeti ile çay ve kahve buluşmalarında en çok tercih edilen tatlılardan biri olan browni kurabiyesi hem genç neslin hem de büyüklerin ilk tercihi oluyor. Browni kurabiyesi hem az malzemesi hem de lezzeti açısından özel günlerde hazırlanabilecek tatlardan biri olmuştur. Hem görüntüsü hem şekli ile insanlara hem görsel hem de lezzet şöleni sunuyor. İşte pratik yapımı ve lezzetiyle listelerin başında yer alan browni kurabiye tarifi.

Giriş Tarihi: 29.09.2021 15:28 Güncelleme Tarihi: 29.09.2021 15:29
  • 15 Kişilik
  • Ev Yapımı
  • Kutlama
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Pişirme: 25 dakika

MALZEMELER

Browni kurabiye tarifi

  • 1 çay bardağı sıvı yağ (100 ml)
  • 1 çay bardağı pudra şekeri (100 ml)
  • 3 su bardağı un ( 600 ml)
  • 4 yemek kaşığı kakao
  • 125 gram margarin veya tereyağı
  • 1 paket kabartma tozu
  • 1 paket vanilya
  • 1 adet yumurta

Şerbeti için:

  • 1 su bardağı su (200 ml)
  • 5 damla limon suyu

AŞÇININ NOTU

• Browni kurabiyenin daha ıslak olması için su miktarı 3 bardağa çıkarılabilir. Ayrıca su yerine süt kullanılarak da tatlının lezzeti arttırılabilir.

YAPILIŞI

  • Bir derin kap içerisine tereyağını, unu, yumurtayı, kakaoyu, pudra şekerini, sıvı yağı, vanilya ve kabartma tozunu alıp yoğurun.
  • Hamur ele yapışmayacak kıvama gelene kadar yoğurma işlemine devam edin.
  • Hazır hale gelen hamuru 15 - 20 dakika dinlendirdikten sonra fırın tepsinin içine yağlı kâğıdı serip yuvarlayarak üzerine dizin.
  • Fırını 200 derecede 10 dakika ısıtın.
  • Önceden 200 derecede ısıtılmış fırında yaklaşık olarak 12-15 dakika arası pişirin.
  • Kurabiyeler piştikten sonra fırının kapağını açmadan birkaç dakika daha dinlendirin ve sonradan üzerine hazırladığınız şerbeti dökün.
  • Şerbeti tamamen içine çektikten sonra kurabiyeleri servis edebilirsiniz.

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