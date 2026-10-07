Çayın yanına bundan daha iyisi yok! Havuçlu tarçınlı kurabiye tarifi

MALZEMELER
2 adet orta boy havuç
125 g tereyağı (oda sıcaklığında)
1 çay bardağı sıvı yağ
1 çay bardağı pudra şekeri
1 paket vanilin
1 paket kabartma tozu
1 tatlı kaşığı tarçın
3–3,5 su bardağı un
İsteğe bağlı: ½ su bardağı dövülmüş ceviz
YAPILIŞI
Havuçları rendeleyip fazla suyunu hafifçe sıkın.
Tereyağı, sıvı yağ ve pudra şekerini bir kapta karıştırın.
Rendelenmiş havuçları ekleyin.
Vanilin, kabartma tozu ve tarçını ilave edin.
Unu azar azar ekleyerek yumuşak, ele yapışmayan bir hamur yoğurun.
İsterseniz cevizi ekleyin.
Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp yuvarlayın ve yağlı kağıt serili tepsiye dizin.
Önceden ısıtılmış 175°C fırında yaklaşık 20–25 dakika pişirin. Üzerilerinin çok kızarmasını beklemeyin.
Soğuduktan sonra üzerine pudra şekeri serpebilirsiniz. Afiyet olsun!
Püf noktası: Havuç çok suluysa mutlaka biraz suyunu sıkın; aksi halde hamur fazla un isteyebilir ve kurabiyeler sertleşebilir.