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Çayın yanına bundan daha iyisi yok! Havuçlu tarçınlı kurabiye tarifi

Havuçlu kurabiye hiç bu kadar lezzetli olmamıştı. Dışı hafif kıtır, içi yumuşacık ve mis gibi tarçın kokan bu tarif, çayın yanına en çok yakışan kurabiyelerden biri olacak. Üstelik yapımı da oldukça kolay. Bir kez denedikten sonra favori kurabiyeleriniz arasına girecek. İşte adım adım havuçlu tarçınlı kurabiye tarifi...

Giriş Tarihi: 07.10.2026 09:56

YAPILIŞI

MALZEMELER

2 adet orta boy havuç

125 g tereyağı (oda sıcaklığında)

1 çay bardağı sıvı yağ

1 çay bardağı pudra şekeri

1 paket vanilin

1 paket kabartma tozu

1 tatlı kaşığı tarçın

3–3,5 su bardağı un

İsteğe bağlı: ½ su bardağı dövülmüş ceviz

YAPILIŞI

Havuçları rendeleyip fazla suyunu hafifçe sıkın.

Tereyağı, sıvı yağ ve pudra şekerini bir kapta karıştırın.

Rendelenmiş havuçları ekleyin.

Vanilin, kabartma tozu ve tarçını ilave edin.

Unu azar azar ekleyerek yumuşak, ele yapışmayan bir hamur yoğurun.

İsterseniz cevizi ekleyin.

Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp yuvarlayın ve yağlı kağıt serili tepsiye dizin.

Önceden ısıtılmış 175°C fırında yaklaşık 20–25 dakika pişirin. Üzerilerinin çok kızarmasını beklemeyin.

Soğuduktan sonra üzerine pudra şekeri serpebilirsiniz. Afiyet olsun!

Püf noktası: Havuç çok suluysa mutlaka biraz suyunu sıkın; aksi halde hamur fazla un isteyebilir ve kurabiyeler sertleşebilir.

Haber Girişi Duygu Aksoy - Editör

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