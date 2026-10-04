Roza Yemek Tarifleri Kurabiye Tarifleri Çayın yanına bundan iyisi yok! Tam ölçülü tarçınlı kurabiye tarifi

Çayın yanına bundan iyisi yok! Tam ölçülü tarçınlı kurabiye tarifi

Çayın ya da kahvenin yanında mis gibi tarçın kokan, ağızda dağılan bir kurabiyeye kim hayır diyebilir? Evde kolayca hazırlayabileceğiniz bu tarçınlı kurabiye tarifi, az malzemesi ve pratik yapımıyla favoriniz olmaya aday.

Giriş Tarihi: 04.10.2026 09:08

YAPILIŞI

MALZEMELER

125 g tereyağı (oda sıcaklığında)

1 çay bardağı pudra şekeri

1 yumurta

1 paket vanilin

1 tatlı kaşığı tarçın

1 çay kaşığı kabartma tozu

Yaklaşık 2,5 su bardağı un

Üzeri için

2 yemek kaşığı pudra şekeri

1 tatlı kaşığı tarçın

YAPILIŞI

Tereyağı ve pudra şekerini güzelce karıştırın.

Yumurtayı ekleyip karıştırmaya devam edin.

Vanilin, tarçın ve kabartma tozunu ekleyin.

Unu azar azar ekleyerek yumuşak, ele yapışmayan bir hamur yoğurun.

Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp yuvarlayın ve hafifçe bastırın.

Yağlı kağıt serili tepsiye dizin.

Önceden ısıtılmış 170°C fırında yaklaşık 12–15 dakika pişirin. Kurabiyelerin üzeri çok kızarmadan fırından alın.

Ilındıktan sonra tarçın-pudra şekeri karışımına bulayın.

Püf noktası: Fırından çıktığında biraz yumuşak olması normal; soğudukça kıvamını alır. Unu fazla koyarsanız kurabiyeler sertleşebilir.

Haber Girişi Duygu Aksoy - Editör

BU TARİFLERİ DE DENEMEK İSTER MİSİNİZ?

İftar için farklı bir şehir arayanlara! Denizli’nin dillere destan yemekleri

Sahurun kurtarıcısı: Şipşak hazırlanan yumurta kapama tarifi!

Enfes lezzetiyle "akşam ziyafeti" menüsü!

Evde tam kıvamında ramazan pidesi tarifi

Kıymalı Pide Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Kıymalı Pide Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Simit Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Çıtır Çıtır Susamlı Gevrek Simit Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

SON DAKİKA