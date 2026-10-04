Çayın yanına bundan iyisi yok! Tam ölçülü tarçınlı kurabiye tarifi

MALZEMELER
125 g tereyağı (oda sıcaklığında)
1 çay bardağı pudra şekeri
1 yumurta
1 paket vanilin
1 tatlı kaşığı tarçın
1 çay kaşığı kabartma tozu
Yaklaşık 2,5 su bardağı un
Üzeri için
2 yemek kaşığı pudra şekeri
1 tatlı kaşığı tarçın
YAPILIŞI
Tereyağı ve pudra şekerini güzelce karıştırın.
Yumurtayı ekleyip karıştırmaya devam edin.
Vanilin, tarçın ve kabartma tozunu ekleyin.
Unu azar azar ekleyerek yumuşak, ele yapışmayan bir hamur yoğurun.
Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp yuvarlayın ve hafifçe bastırın.
Yağlı kağıt serili tepsiye dizin.
Önceden ısıtılmış 170°C fırında yaklaşık 12–15 dakika pişirin. Kurabiyelerin üzeri çok kızarmadan fırından alın.
Ilındıktan sonra tarçın-pudra şekeri karışımına bulayın.
Püf noktası: Fırından çıktığında biraz yumuşak olması normal; soğudukça kıvamını alır. Unu fazla koyarsanız kurabiyeler sertleşebilir.