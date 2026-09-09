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Çayın yanına ne yapacağını bilemeyenlere! Bu incirli kurabiye tarifini mutlaka deneyin

İncirin eşsiz lezzeti, yumuşacık kurabiye hamuruyla buluşuyor. Çay saatlerine çok yakışacak incir dolgulu kurabiye, hem görüntüsü hem de nefis iç harcıyla damaklarda iz bırakıyor. İşte evde kolayca hazırlayabileceğiniz, pastane lezzetinde incir dolgulu kurabiye tarifi!

Giriş Tarihi: 09.09.2026 07:52

YAPILIŞI

MALZEMELER

Hamuru için:

125 g tereyağı (oda sıcaklığında)

1/2 su bardağı pudra şekeri

1 yumurta

1 paket vanilin

1 çay kaşığı kabartma tozu

2,5–3 su bardağı un

İncir dolgusu için:

250 g kuru incir

1/2 su bardağı su

1 yemek kaşığı bal veya pekmez

1 çay kaşığı tarçın

1/2 su bardağı ceviz veya fındık (isteğe bağlı)

1 tatlı kaşığı tereyağı

YAPILIŞI

İncirleri küçük küçük doğrayıp suyla birlikte tencereye alın ve yaklaşık 8-10 dakika yumuşayana kadar pişirin.

Yumuşayan incirleri blenderdan geçrin. Bal veya pekmez, tarçın ve tereyağını ekleyin. İsteğe bağlı olarak ceviz ya da fındığı da karıştırın.

İncir harcını soğumaya bırakın. Koyu ve sürülebilir bir kıvamda olması gerekiyor.

Hamur için tereyağı ve pudra şekerini karıştırın. Yumurtayı ekleyin. Vanilin, kabartma tozu ve unu azar azar ilave ederek yumuşak, ele yapışmayan bir hamur hazırlayın.

Hamuru iki yağlı kağıt arasında yaklaşık 3-4 mm kalınlığında dikdörtgen şeklinde açın.

İncir harcını hamurun üzerine uzunlamasına yayın. Hamuru kapatıp rulo haline getrin.

Ruloyu yaklaşık 4-5 cm kalınlığında parçalara kesrin.

Yağlı kağıt serili tepsiye dizip 170°C önceden ısıtılmış fırında 15-20 dakika pişirin.

Kurabiyeler tamamen soğuduktan sonra servis edin. Afiyet olsun!

Haber Girişi Duygu Aksoy - Editör

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