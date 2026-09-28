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Çayın yanına ne yapsam diyenlere! Tam kıvamında elmalı kurabiye tarifi

Çayın ve kahvenin yanına en çok yakışan lezzetlerden biri olan elmalı kurabiye, mis gibi tarçın kokusu ve ağızda dağılan hamuruyla sofraların vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Evde kolayca hazırlanabilen bu nefis tarif, tam kıvamında elmalı harcı ve kıyır kıyır hamuruyla pastane lezzetini aratmıyor. İşte ağızda dağılan elmalı kurabiye için tam ölçülü tarif…

Giriş Tarihi: 28.09.2026 08:43

YAPILIŞI

MALZEMELER

Hamuru için:

125 g tereyağı

1 çay bardağı sıvı yağ

1 çay bardağı yoğurt

1 çay bardağı pudra şekeri

1 paket vanilin

1 paket kabartma tozu

3–3,5 su bardağı un

İç harcı için:

3 adet orta boy elma

3 yemek kaşığı toz şeker

1 tatlı kaşığı tarçın

Yarım su bardağı dövülmüş ceviz

Üzeri için:

Pudra şekeri

YAPILIŞI

Elmaları soyup rendeleyin. Tavaya alıp şekerle birlikte suyunu çekene kadar pişirin.

Ocaktan aldıktan sonra tarçın ve cevizi ekleyip karıştırın. İç harcı soğumaya bırakın.

Hamur için tereyağı, sıvı yağ, yoğurt ve pudra şekerini karıştırın.

Vanilin ve kabartma tozunu ekleyin. Unu kontrollü şekilde ilave ederek yumuşak, ele yapışmayan bir hamur yoğurun.

Hamuru 3-4 parçaya bölün. Her parçayı yuvarlak şekilde açıp üçgen dilimler halinde kesin.

Geniş kısımlarına elmalı harçtan koyup rulo şeklinde sarın.

Yağlı kağıt serili tepsiye dizin.

Önceden ısıtılmış 180°C fırında yaklaşık 20-25 dakika, üzerileri çok kızarmadan pişirin.

Soğuduktan sonra üzerine bolca pudra şekeri serpin.

Püf noktası: Hamuru fazla yoğurup sertleştirmeyin ve unu bir anda eklemeyin. Kurabiyelerin beyaz kalması, klasik elmalı kurabiyenin ağızda dağılması açısından daha iyi olur.

Haber Girişi Duygu Aksoy - Editör

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