Çikolata dolguluu tava kurabiyesi tarifi: Akışkan dokusu kendine hayran bıraktırıyor...

Damla çikolatalı, dışı kıtır içi enfes akışkan çikolata kreması ile bu tarif, deneyenlere kendini hayran bıraktırıyor. Üstelik bu kurabiyeyi yapmanız için fırın şart değil! Bir tava üzerinde hazırlayabileceğiniz leziz mi leziz bu tarifi her zaman yapmak isteyeceksiniz. Deneyenlere şimdiden afiyet olsun.

Giriş Tarihi: 10.09.2024 08:46 Güncelleme Tarihi: 10.09.2024 08:46

YAPILIŞI

Malzemeler:
Bir adet yumurta
Bir adet yumurtanın sarısı
İki yemek kaşığı toz şeker
İki yemek kaşığı esmer şeker
125 gram oda sıcaklığında tereyağı
İki su bardağı un
Bir paket vanilin
1/4 çay kaşığı karbonat
Bir tutam tuz
Bir su bardağı damla çikolata
1,5 su bardağı çikolata kreması
Yarım su bardağı file Antep fıstığı
Yapılışı:
Yumurtaları ve şekerleri bir kabın içerisine alın ve çırpın. Oda sıcaklığındaki tereyağını ekleyip biraz daha çırpmaya devam edin.
Un, vanilin, kabartma tozu ve tuzu ekleyip karıştırın. Ardından damla çikolataları ekleyin.
Tavayı yağlayın ve pişirme kağıdını yerleştirin.
Kurabiye hamurunun yarısını tavaya alın ve ellerinizle bastırarak düzleştirin.
Çikolata kremasını, düzleştirdiğiniz kurabiye hamurunun ortasına yerleştirin Antep fıstığını üzerine serpiştirin.
Diğer kurabiye hamurunu da düzleştirip üzerine ekleyin.
İlk olarak orta ateşte 10 dakika, sonrasında kısık ateşte 25 dakika pişirin.
Kurabiye hamurunu ters çevirip 10 dakika daha pişirmeye devam edin.
Kurabiyeniz hazır!

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