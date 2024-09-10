Çikolata dolguluu tava kurabiyesi tarifi: Akışkan dokusu kendine hayran bıraktırıyor...

Bir adet yumurta

Bir adet yumurtanın sarısı

İki yemek kaşığı toz şeker

İki yemek kaşığı esmer şeker

125 gram oda sıcaklığında tereyağı

İki su bardağı un

Bir paket vanilin

1/4 çay kaşığı karbonat

Bir tutam tuz

Bir su bardağı damla çikolata

1,5 su bardağı çikolata kreması

Yarım su bardağı file Antep fıstığı

Yapılışı:

Yumurtaları ve şekerleri bir kabın içerisine alın ve çırpın. Oda sıcaklığındaki tereyağını ekleyip biraz daha çırpmaya devam edin.

Un, vanilin, kabartma tozu ve tuzu ekleyip karıştırın. Ardından damla çikolataları ekleyin.

Tavayı yağlayın ve pişirme kağıdını yerleştirin.

Kurabiye hamurunun yarısını tavaya alın ve ellerinizle bastırarak düzleştirin.

Çikolata kremasını, düzleştirdiğiniz kurabiye hamurunun ortasına yerleştirin Antep fıstığını üzerine serpiştirin.

Diğer kurabiye hamurunu da düzleştirip üzerine ekleyin.

İlk olarak orta ateşte 10 dakika, sonrasında kısık ateşte 25 dakika pişirin.

Kurabiye hamurunu ters çevirip 10 dakika daha pişirmeye devam edin.

Kurabiyeniz hazır!