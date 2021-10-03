Cookie tarifi: Cookie nasıl yapılır?

Aslında ‘Amerika kurabiyesi’ olarak bildiğimiz ama etrafımızdaki zincir kahveciler sayesinde cookie olarak söylemeye alıştığımız harika bir kurabiye tarifi ile karşınızdayız. Cookie yapılışı çok kolay olan ve tadı ile de herkesin yapmak istediği bir kurabiye çeşididir. İsim olarak yabancı gelse bile cookie malzemeleri ve cookie yapımına baktığımızda aslında alışık olduğumuz kurabiyelerden çok da farklı değildir. Evinizin vazgeçilmezi olacak olan kurabiye çeşitlerinden biri olan cookie tarifine başlayalım.

Giriş Tarihi: 03.10.2021 13:06 Güncelleme Tarihi: 03.10.2021 13:08
  • 6 Kişilik
  • Ev Yapımı
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Pişirme: 15 dakika

MALZEMELER

  • 200 gram oda sıcaklığında tereyağı
  • 1 çay bardağı esmer şeker
  • 1 çay bardağı toz şeker
  • 1 yumurta (sadece sarısı kullanılacak)
  • 1 paket kabartma tozu
  • 1 paket vanilya
  • 1 tutam tuz (çimdik)
  • 2 su bardağı un

AŞÇININ NOTU

steğe bağlı olarak hamuru hazırladıktan sonra fırına atmadan önce içine damla çikolata koyabilirsiniz.

YAPILIŞI

Malzemelerine baktığımız zaman aslında alışık olduğumuz kurabiyelerden çok farklı olduğunu düşünmesek de hamurunun alışık olduğumuz kurabiyeden daha yumuşak olduğu için daha farklı bir lezzet sunmaktadır. Tepsiye dizdiğiniz andan itibaren yavaş yavaş yayılıp kocaman bir kurabiye haline gelecek olan bu harika cookie yapılışı her noktasına dikkat edilerek yapılmalıdır ki istenilen gibi olsun. Hem yapılışı hem de pişince kocaman bir hal alması ile adı gibi kendi de farklı olan cookie istenilen gibi bir tarif bulma konusunda da kadınları zorlamaktadır. En doğru ve kolay cookie yapılışına ise buradan ulaşabilirsiniz. Eğer malzemeleriniz hazırsa, tereyağınız ve yumurtanız oda sıcaklığında ise artık cookie yapımına geçebiliriz.

  • Derin bir karıştırma kabında oda sıcaklığında bulunan tereyağını, yumurta sarısı ve şeker ile iyice karıştırın.
  • Kabartma tozu, vanilya, un ve tuzu ayrı bir yerde iyice karıştırıp daha sonra yavaş yavaş bu karışıma ekleyin.
  • Elde ettiğiniz yumuşak hamurdan parçalar kopararak elinizde yuvarlayın ve yağlı kağıda yerleştirin. Burada dikkat etmeniz gereken nokta parçaları birbirine çok yakın koymamak. Pişerken birbirine yapışmaması için dikkat edilmeli.
  • Yağlı kağıt serili tepsiye bastırarak dizeceğiniz hamurları önceden ısıttığınız 170 derece fırında 12-15 dakika arası pişirin.
  • Pişen cookielerinizi sıcak ya da biraz soğuduktan sonra servis edin.

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