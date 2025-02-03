Dikkat bağımlılık yapabilir! 15 dakikada nefis çikolatalı kurabiye tarifi…

Kahvelerinizin yanına çok yakışan çikolatalı kurabiyeleri evinizde birkaç malzemeyle yapmak mümkün. Tarif boyunca sizlerle paylaşacağımız püf noktaları kaçırmadan uyguladığınız takdirde oldukça lezzetli çikolatalı kurabiyeler yapmış olacaksınız.

Malzemeler:

250 gram tereyağı

2 su bardağı şeker

2 yumurta

1 çay kaşığı tuz

2 yemek kaşığı doğal pekmez veya 1 su bardağı esmer şeker

3 su bardağı elenmiş un

2 paket şekerli vanilin

2 silme yemek kaşığı nişasta

1 çay kaşığı karbonat

İstediğiniz kadar çikolata (sütlü-bitter-beyaz)

Hazırlanışı:

250 gram tereyağını ocağın üstüne koyun ve rengi koyulaşana kadar ısıtın.

Eriyen tereyağınızı soğumaya bırakın.

Tereyağınız soğuduktan sonra bir kaba alın ve içerisine tarifte verildiği kadar şeker, yumurta, tuz, doğal pekmez veya esmer şeker ekleyin ve iyice karıştırın.

Hazırladığınız karışımın içerisine tarifte verildiği kadar un, şekerli vanilin, nişasta ve karbonatınızı ekleyin, spatula yardımıyla iyice karıştırın. Hamurunuzun kıvamının hafif ele yapışacak kıvamda olduğundan emin olun. (Ununuzu eklerken her 1 bardak sonunda karıştırarak ilerleyin.)

Çikolatalarınızı küçük parçalara ayrılana kadar kesin ve hazırlamış olduğunuz hamurunuzun içerisine ekleyin.

Hamurun kendini çekmesi ve malzemelerle iyice harmanlanması için, dilediğiniz büyüklükte yuvarlak şekiller verdikten sonra buzdolabında yarım saat bekletin.

Önceden ısıtılmış 180°C'lik fırında yaklaşık 10-15 dakika pişirin.

Not: Çikolatalı kurabiyelerinizin pişme süresine çok dikkat edin. Eğer çok pişirirseniz kurabiyelerinizin kıvamı bozulur.