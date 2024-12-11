Elmalı kurabiye tarifi: Hem kokusu hem lezzeti mest edecek

Elmalı kurabiye, Osmanlı mutfağındaki meyveli tatlılardan ve Avrupa’dan etkilenen hamur işlerinden esinlenmiştir. Özellikle tarçın ve ceviz gibi malzemelerin kullanılması, Osmanlı mutfağındaki zengin baharat ve kuruyemiş geleneğini yansıtır. Günümüzde de en sevilen atıştırmalıklardan biri olan bu tarifi tam kıvamında yapabilirsiniz. İşte o tarif...

Giriş Tarihi: 11.12.2024 08:45 Güncelleme Tarihi: 11.12.2024 08:45

YAPILIŞI

Malzemeler:

Hamur için:

  • 125 gram tereyağı veya margarin (oda sıcaklığında)
  • 1 çay bardağı sıvı yağ
  • 1 çay bardağı yoğurt
  • 1 çay bardağı pudra şekeri
  • 1 paket kabartma tozu
  • 1 paket vanilin
  • 3-3,5 su bardağı un (kontrollü ekleyin)

İç harcı için:

  • 3 adet orta boy elma (rendelenmiş)
  • 3 yemek kaşığı toz şeker
  • 1 tatlı kaşığı tarçın
  • 1 çay bardağı dövülmüş ceviz içi (isteğe bağlı)

Üzeri için:

  • Pudra şekeri

Yapılışı:

  1. Rendelenmiş elmaları bir tavaya alın. Üzerine toz şekeri ekleyip orta ateşte karıştırarak pişirin.
  2. Elmalar suyunu çekince tarçını ve ceviz içini ekleyin. Karıştırıp soğuması için kenara alın.
  3. Derin bir karıştırma kabına tereyağı, sıvı yağ, yoğurt ve pudra şekerini alın. Homojen bir karışım elde edene kadar karıştırın.
  4. Kabartma tozu ve vanilini ekleyin. Azar azar unu ilave ederek yumuşak, ele yapışmayan bir hamur yoğurun.
  5. Hamuru merdane yardımıyla açarak yaklaşık 3-4 mm kalınlığında bir dikdörtgen haline getirin.
  6. Küçük üçgenler ya da kareler kesin. (Dilerseniz kurabiye kalıbı kullanabilirsiniz.)
  7. Her parçanın ortasına soğuyan elmalı harçtan koyun ve dilediğiniz şekilde kapatın.
  8. Şekillendirdiğiniz kurabiyeleri yağlı kağıt serili tepsiye dizin.
  9. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında, üstü hafif pembeleşene kadar (yaklaşık 20-25 dakika) pişirin.
  10. Kurabiyeler soğuduktan sonra üzerine bolca pudra şekeri serpin.

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