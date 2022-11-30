Elmalı kurabiye tarifi: Kıyır kıyır ağızda dağılan enfes bir lezzet!

Elmalı kurabiye herkes tarafından fazlasıyla sevilen, çay saatlerinin vazgeçilmezi bir oluyor. Hafif ve pratik bir lezzet arıyorsanız bu tarif tam size göre! Tüm bildiklerinizi unutturan bu lezzeti denemeyen kalmasın. İşte detayları geliyor...

Giriş Tarihi: 30.11.2022 09:20 Güncelleme Tarihi: 30.11.2022 09:20
  • 4-5 Kişilik
  • Ev Yapımı
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Hazırlama 10 dakika
  • Porsiyon : 350 kcal

MALZEMELER

  • 125 gram margarin
  • 1 çay bardağı sıvı yağ
  • 3 çorba kaşığı yoğurt
  • 1 adet yumurta
  • 1 su bardağı pudra şekeri
  • 1 paket vanilya
  • 1 paket kabartma tozu
  • Aldığı kadar un (4 su bardağı)

Elma harcı için:

  • 3 adet elma
  • 3 yemek kaşığı şeker
  • 1 yemek kaşığı tarçın

YAPILIŞI

  1. Un hariç bütün malzemeleri bir kaba alıp yoğurun. İyice karıştıktan sonra unu da ilave edip kulak memesi kıvamında bir hamur elde edene kadar yoğuralım.
  2. Ardından elmalı harcı için elmaları rendeleyelim. Sonra şekeri de ilave edip ocağın altını açalım elmalar suyunu çekene kadar karıştırın. Daha sonra tarçını da ekleyin karıştırma işlemine devam edin.
  3. Sonra merdane yardımı ile hamuru açalım.
  4. Açtığımız hamurdan çay bardağı büyüklüğünde yuvarlaklar keselim.
  5. Ortalarına elmalı harçtan koyup resimdeki gibi hamurun iki kenarını iç harç üzerinde birleştirerek kapatalım.
  6. Sonra yağlı kağıt koyulmuş fırın tepsisine dizip 170-180 derecelik fırına atalım.
  7. 35-40 dakika kadar pişirdikten sonra biraz soğumasını bekleyip afiyetle yiyebilirsiniz!
  8. İşte elmalı kurabiyeler hazır.

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