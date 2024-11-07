Elmalı tarçınlı kurabiye tarifi: Ağızda dağılan enfes lezzet...

Malzemeler:
250 gram tereyağı
Bir adet yumurta
Yarım çay bardağı süt
Bir yemek kaşığı sirke
İki yemek kaşığı yoğurt
Bir su bardağı pudra şekeri
Bir su bardağı mısır nişastası
Bir paket kabartma tozu
Bir paket vanilin
Dört su bardağı un
İç harcı için:
Üç adet elma
Üç yemek kaşığı toz şeker
Bir çay kaşığı tarçın
Yarım su bardağı ceviz içi
Üzeri için:
İki yemek kaşığı pudra şekeri
Yarım tatlı kaşığı tarçın
Yapılışı:
İlk olarak elma kabuklarını soyun ve rendeleyin.
Rendelemiş olduğunuz elma kabuklarını bir tavanın içerisine alın ve suyunu çekene kadar orta ateşte kavurun.
Üzerine tarçın ve şeker ekleyin.
Son aşamada ise kıyılmış olan ceviz ekleyip ocaktan alın ve soğumaya bırakın.
Kurabiyenin hamurunu hazırlamak için:
Derin bir kaba ocağın sıcaklığında yumuşamış olan tereyağı, yumurta, sirke, süt ve yoğurdu ekleyip karıştırın.
Üzerine un, nişasta, kabartma tozu, vanilin ve pudra şekerini ekleyip ele yapışmayan bir kıvam elde edene kadar güzel bir şekilde yoğurun.
Hamuru bezelere ayırın ve merdane yardımı ile açın.
Hamurun üzerine çizikler atın ve çiziklerin tam tersi yönünde elmalı harcı koyup rulo şeklinde sarın.
Yağlı kağıdı fırın tepsisinin üzerine yerleştirin ve hazırlamış olduğunuz kurabiyeleri yerleştirin.
Önceden ısıtılmış 170 derecelik fırında yaklaşık 25 dakika pişirin.
Soğuduğunda ise üzerine pudra şekeri ve tarçınlı karışımı ekleyin.
Elmalı tarçınlı kurabiyeniz hazır!