Elmalı tarçınlı kurabiye tarifi: Ağızda dağılan enfes lezzet...

250 gram tereyağı

Bir adet yumurta

Yarım çay bardağı süt

Bir yemek kaşığı sirke

İki yemek kaşığı yoğurt

Bir su bardağı pudra şekeri

Bir su bardağı mısır nişastası

Bir paket kabartma tozu

Bir paket vanilin

Dört su bardağı un

İç harcı için:

Üç adet elma

Üç yemek kaşığı toz şeker

Bir çay kaşığı tarçın

Yarım su bardağı ceviz içi

Üzeri için:

İki yemek kaşığı pudra şekeri

Yarım tatlı kaşığı tarçın

Yapılışı:

İlk olarak elma kabuklarını soyun ve rendeleyin.

Rendelemiş olduğunuz elma kabuklarını bir tavanın içerisine alın ve suyunu çekene kadar orta ateşte kavurun.

Üzerine tarçın ve şeker ekleyin.

Son aşamada ise kıyılmış olan ceviz ekleyip ocaktan alın ve soğumaya bırakın.

Kurabiyenin hamurunu hazırlamak için:

Derin bir kaba ocağın sıcaklığında yumuşamış olan tereyağı, yumurta, sirke, süt ve yoğurdu ekleyip karıştırın.

Üzerine un, nişasta, kabartma tozu, vanilin ve pudra şekerini ekleyip ele yapışmayan bir kıvam elde edene kadar güzel bir şekilde yoğurun.

Hamuru bezelere ayırın ve merdane yardımı ile açın.

Hamurun üzerine çizikler atın ve çiziklerin tam tersi yönünde elmalı harcı koyup rulo şeklinde sarın.

Yağlı kağıdı fırın tepsisinin üzerine yerleştirin ve hazırlamış olduğunuz kurabiyeleri yerleştirin.

Önceden ısıtılmış 170 derecelik fırında yaklaşık 25 dakika pişirin.

Soğuduğunda ise üzerine pudra şekeri ve tarçınlı karışımı ekleyin.

Elmalı tarçınlı kurabiyeniz hazır!