Enfes kokusu ile: Tarçınlı cevizli kurabiye

250 gram oda sıcaklığında tereyağı

Yarım çay bardağı sıvı yağ

Bir çay bardağı pudra şekeri

Bir adet yumurtanın beyazı

Bir çay bardağı ince çekilmiş ceviz içi

Bir çay kaşığı tarçın

Bir paket kabartma tozu

Beş su bardağı un

Üzeri için:

Üç yemek kaşığı pudra şekeri

İki tatlı kaşığı tarçın

Yapılışı:

Tereyağı, pudra şekeri, sıvı yağ, yumurta akı, vanilya, kabartma tozu, tarçın ve unun bir kısmını bir araya getirin ve yoğurun.

Unu yavaş yavaş ilave etmeye devam ederek hamurun ele yapışmayan bir kıvam almasını sağlayın.

Ardından cevizi içerisine ilave edin.

Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparın ve yuvarlayın.

Önceden ısıtılmış 160 derecelik fırında 25 dakika pişirin.

Fırından çıkarığınız kurabiyelerinizi pudra şekeri ve tarçın karışımına batırın.

Kurabiyeler servise hazır!