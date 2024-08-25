Enfes kokusu ile: Tarçınlı cevizli kurabiye

Malzemeler:
250 gram oda sıcaklığında tereyağı
Yarım çay bardağı sıvı yağ
Bir çay bardağı pudra şekeri
Bir adet yumurtanın beyazı
Bir çay bardağı ince çekilmiş ceviz içi
Bir çay kaşığı tarçın
Bir paket kabartma tozu
Beş su bardağı un
Üzeri için:
Üç yemek kaşığı pudra şekeri
İki tatlı kaşığı tarçın
Yapılışı:
Tereyağı, pudra şekeri, sıvı yağ, yumurta akı, vanilya, kabartma tozu, tarçın ve unun bir kısmını bir araya getirin ve yoğurun.
Unu yavaş yavaş ilave etmeye devam ederek hamurun ele yapışmayan bir kıvam almasını sağlayın.
Ardından cevizi içerisine ilave edin.
Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparın ve yuvarlayın.
Önceden ısıtılmış 160 derecelik fırında 25 dakika pişirin.
Fırından çıkarığınız kurabiyelerinizi pudra şekeri ve tarçın karışımına batırın.
Kurabiyeler servise hazır!