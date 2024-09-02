Enfes lezzetiyle çaylarınıza eşlik edecek: Yulaflı muzlu kurabiye tarifi

1/2 muz

1 adet yumurta

1 yemek kaşığı tereyağı (oda sıcaklığında olması önemli)

1 yemek kaşığı fıstık ezmesi

1 yemek kaşığı yulaf (1 ymek kaşığı su ile robottan geçirilmeli)

1 çay kaşığı kabarma tozu

1 paket vanilin

1/2 çay kaşığı tuz

2 yemek kaşığı yulaf

1 ymek kaşığı damla çikolata

YAPILIŞI

Muz, yumurta, fıstık ezmesi ve tereyağını derin bir kapta birlikte ezerek karıştırınız.

Robottan çektiğiniz yulafı, kabartma tozunu, tuzu ve vanilini karışıma ekleyin.

İyice karıştırdıktan sonra, son olarak 2 yemek kaşığı yulafı ve çikolatayı da ekleyip karıştırın.

Elde etmiş olduğunuzharcı 20 dakika buzdolabında bekletin.

Yemek kaşığı yardımıyla parçalar alın ve yağlı kağıt serilmiş tepsiye yerleştirin.

180 derecede önceden ısıtılmış fırını alt üst fan olarak ayarlayın.

8 dakika sonrasında fırını 180 derce döndürerek toplam 15 dakika kadar pişirin.

Oda sıcaklığında 10 dakika dinlendirdikten sonra servis edebilirsiniz.

MALZEMELER