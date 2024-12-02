İtalyan biscotti tarifi: Kahvenizin yanına çok yakışacak...

Malzemeler:

Bir su bardağı şeker

Bir adet rendelenmiş portakal kabuğu

Yarım çay kaşığı muskat cevizi rendesi

Beş adet kakule

Bir paket vanilin

Bir su bardağı zeytinyağı

Dört su bardağı un

Yarım paket kabartma tozu

Bir su bardağı turna yemişi

Bir su bardağı fındık

Yarım su bardağı badem

Antep fıstığı

Kuru kayısı

Kuru üzüm

Kavrulmuş badem

Üzeri için:

Bir adet yumurtanın beyazı

Üç yemek kaşığı şeker

Yapılışı:

İlk olarak unu bir kasenin içerisine koyup üzerine 100 gram toz şeker, 1 çay kaşığı kabartma tozu ve bir tutam tuzu ekleyip çırpın.

Limon kabuğunu beyaz kısmı olmayacak şekilde rendeleyin ve karışımın içerisine ilave edin.

Kasenin orta kısmına bir yer açın ve oraya iki adet yumurtayı ekleyin. Sonrasında ise oda sıcaklığında erimiş olan 30 gram tereyağını ve badem aromasını kaseye ekleyin.

Ardından hamuru yoğurun. Yoğurma işleminden sonra ise hamurun üzerini streç film ile kapatın ve 1 saat buzdolabında dinlendirin.

1 saat sonra ise dinlenmiş olan hamurun tezgaha alın ve biraz yoğurup üzerine bastırın.

Kavrulmuş badem, antep fıstığı, doğranmış kuru kayısı ve kuru üzümü ekleyin.

Malzemeleri hamur ekledikten sonra tekrar yoğurun ve hamurun her kısmına bu malzemelerin gelmesine yardımcı olun. Ardından hamuru ikiye bölün ve ince uzun olacak şekilde fırın tepsisinin üzerine yerleştirin. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında 30 dakika pişirin.

Pişmiş olan biscottiler fırından çıkarın ve 5 dakika bekleyin. Sonrasında ise bir parmak kalınlığında verev dilimler kesin.

Kesmiş olduğunuz dilimleri fırın tepsisine tekrar yerleştirin ve 15 dakika daha pişirin.

İtalyan mutfağından sofralarınıza gelecek olan enfes kurabiyeniz hazır!