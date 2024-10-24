Kahvenin ve çayın yanına enfes lezzet: Yulaflı kurabiye tarifi

Glutensiz beslenmek isteyenler için leziz mi leziz bir tarif ile karşınızdayız. Yulaflı unsuz kurabiye, enfes lezzeti ile çay ve kahvenizin yanına son derece uyumlu bir tariftir. 20 dakika da hazır olan bu tarifi deneyenlere şimdiden afiyet olsun.

Giriş Tarihi: 24.10.2024 08:45 Güncelleme Tarihi: 24.10.2024 08:45

YAPILIŞI

Malzemeler:
Üç yemek kaşığı tereyağı
Üç yemek kaşığı esmer şeker
Bir adet yumurta
İki su bardağı yulaf
Bir küçük kase ceviz
60 gram bitter çikolata
Yapılışı:
Tereyağı, şeker ve yumurtayı çırpın.
Üzerine yulaf, ceviz ve çikolatayı da ekleyerek güzel bir şekilde karıştırın.
Elinizde ceviz büyüklüğünde parçalar alıp elinizde yuvarlayın.
Fırın tepsisine dizin ve 180 derecelik önceden ısıtılmış fırında yaklaşık olarak 20 dakika pişirin.
Yulaflı unsuz kurabiyeniz hazır!

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