Kahvenin ve çayın yanına enfes lezzet: Yulaflı kurabiye tarifi

Üç yemek kaşığı tereyağı

Üç yemek kaşığı esmer şeker

Bir adet yumurta

İki su bardağı yulaf

Bir küçük kase ceviz

60 gram bitter çikolata

Yapılışı:

Tereyağı, şeker ve yumurtayı çırpın.

Üzerine yulaf, ceviz ve çikolatayı da ekleyerek güzel bir şekilde karıştırın.

Elinizde ceviz büyüklüğünde parçalar alıp elinizde yuvarlayın.

Fırın tepsisine dizin ve 180 derecelik önceden ısıtılmış fırında yaklaşık olarak 20 dakika pişirin.

Yulaflı unsuz kurabiyeniz hazır!