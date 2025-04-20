Kıyır kıyır ağızda dağılan lezzet: Elmalı kurabiye tarifi...

Elmalı kurabiye, her lokmada hem tatlı hem de kıyır kıyır bir lezzet sunuyor. Çayın yanında ya da tek başına mükemmel bir atıştırmalık olan bu tarif, pratik yapımı ve lezzetiyle de tercih ediliyor. İşte, evde kolayca hazırlayabileceğiniz nefis elmalı kurabiye tarifi!

Giriş Tarihi: 20.04.2025 15:54 Güncelleme Tarihi: 20.04.2025 15:54

YAPILIŞI

MALZEMELER

Hamuru için:

125 gram tereyağı (oda sıcaklığında)

1 çay bardağı sıvı yağ

1 çay bardağı yoğurt

1 çay bardağı pudra şekeri

1 tatlı kaşığı sirke (elma ya da üzüm fark etmez, kıyır kıyır yapar)

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilin

Aldığı kadar un (yaklaşık 3 – 3,5 su bardağı)

İç harcı için:

3 adet orta boy elma (rendelenmiş)

3 yemek kaşığı toz şeker

1 tatlı kaşığı tarçın

İsteğe bağlı: dövülmüş ceviz veya fındık

Üzeri için:

Pudra şekeri

HAZIRLANIŞI

Elmaları rendeleyin, tavaya alın. Üzerine şeker ekleyip suyunu çekene kadar pişirin. Ocaktan alınca tarçın (ve ceviz) ekleyip soğumaya bırakın.

Tüm hamur malzemelerini yoğurma kabına alın. Unu kontrollü şekilde ekleyerek yumuşak ama ele yapışmayan bir hamur elde edin.

Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp merdane ile yuvarlak açın. Ortasına iç harçtan koyun, klasik D şekli vererek kapatın ya da isterseniz üçgen, bohça, rulo şekli de olur.
Önceden ısıtılmış 180°C fırında, üzeri hafifçe pembeleşene kadar yaklaşık 20-25 dakika pişirin.
Kurabiyeler soğuyunca üzerine pudra şekeri serpin ve servis edebilirsiniz. Afiyet olsun!

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