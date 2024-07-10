Kokusunda lezzet olan tarif: Limonlu kurabiye

Limonlu kurabiye, limonun mis kokusu ve vanilyanın aroması sayesinde yaz mevsiminde tükettiğiniz anda sizleri adeta deniz kenarında olma hissi yaratacak. Kokusu ve lezzetiyle bittiği an bir daha yapmak isteyeceğiniz o enfes kurabiye tarifi...

Giriş Tarihi: 10.07.2024 08:32 Güncelleme Tarihi: 10.07.2024 08:32

YAPILIŞI

150 gram tereyağını kısık ateşte eritin.
Erimiş tereyağını oda sıcaklığında dinlendirin.
Tereyağı ve bir adet yumurtayı kap içerisine alın. Hafif bir şekilde çırpın.
İçerisine pudra şekeri ilave edin ve karıştırın.
Ardından rendelenmiş limon kabuğunu, altı damla limon suyunu ve vanilini ekleyin.
Kabartma tozu, tuz ve unu eleyerek karıştırın.
Homojen bir kurabiye hamuru elde ettikten sonra, hamuru streç film ile sarıp buzdolabında dinlendirin.
Dinlenmiş olan hamuru 1-1,5 cm kalınlığında olacak şekilde açın.
Bir çay bardağı yardımı ile hamur üzerinde yuvarlak şekiller çıkarın.
180 derece ısıtılmış fırında yaklaşık 10 dakika kadar pişirin.
Pişen kurabiyeleri oda sıcaklığında dinlendirin.
Soğumuş olan kurabiyelerin üzerine pudra şekeri serpiştirerek servis edebilirsiniz.
Deneyenlere şimdiden afiyet olsun.

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