Limonlu kurabiye tarifi: Ferahlatan bir lezzet

Limonlu kurabiyeler, çay saatlerinin vazgeçilmezi olan hem ferah hem de lezzetli bir atıştırmalıktır. Hafif ekşi tadı ve yumuşacık dokusuyla herkesin beğenisini kazanır. Evinizi mis gibi limon kokusuyla dolduracak bu tarif, yapımı kolay ve oldukça keyiflidir. İster bir misafir ağırlayın, ister kendinizi şımartmak için hazırlayın, bu kurabiyelerle damaklarınız şenlenecek!

Giriş Tarihi: 31.12.2024 11:13 Güncelleme Tarihi: 31.12.2024 11:13

YAPILIŞI

Malzemeler:

125 gram tereyağı (oda sıcaklığında)

1 çay bardağı pudra şekeri

1 yumurta

1 limonun kabuğu (rendelenmiş)

2 yemek kaşığı limon suyu

2 su bardağı un (kontrollü ekleyin)

1 tatlı kaşığı kabartma tozu

1 paket vanilin

Üzeri için:

Pudra şekeri

Yapılışı:

Bir karıştırma kabında tereyağını ve pudra şekerini iyice çırpın. Karışım kremamsı bir kıvama gelene kadar devam edin.

Yumurtayı ekleyip tekrar karıştırın.

Limon kabuğu rendesi ve limon suyunu ekleyin, karıştırmaya devam edin.

Unu, kabartma tozunu ve vanilini eleyerek karışıma ekleyin. Ele yapışmayan, yumuşak bir hamur elde edene kadar yoğurun. Gerekirse un miktarını ayarlayın.

Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp avuç içinde yuvarlayın. İsterseniz çatalla hafifçe bastırarak şekil verebilirsiniz.

Şekillendirdiğiniz kurabiyeleri yağlı kağıt serili fırın tepsisine yerleştirin.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 12-15 dakika kadar, üzeri çok kızarmayacak şekilde pişirin.

Fırından çıkan kurabiyeler soğuduktan sonra üzerlerine pudra şekeri serpin. Afiyet oksun!

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