Limonlu kurabiye tarifi: Kokusuyla herkesi mest edecek...
Limonlu kurabiye gibi tarifler, Akdeniz mutfağında önemli bir yer tutan limonun yaygın olarak kullanıldığı lezzetlerden biridir. Limon, hem tazeleyici hem de aromatik özelliğiyle özellikle Türkiye, Yunanistan, İtalya gibi Akdeniz ülkelerinde tatlı ve tuzlu birçok yemekte kullanılır. Türkiye’de çay saatlerinin vazgeçilmezi olan kurabiyeler, ev yapımı tatlılar arasında nostaljik bir yere sahiptir. Her yörenin kendine özgü bir kurabiye tarifi olsa da, limonlu kurabiye gibi hafif ve aromatik tatlar özellikle bahar ve yaz aylarında tercih edilir. İşte o lezzet dolu tarif...
Giriş Tarihi: 28.09.2024 08:51Güncelleme Tarihi: 28.09.2024 08:51
YAPILIŞI
125 gram tereyağı (oda sıcaklığında yumuşamış)
1 çay bardağı sıvı yağ
1 su bardağı pudra şekeri
1 adet yumurta
1 adet limon kabuğu rendesi
2 yemek kaşığı limon suyu
1 paket vanilya
1 paket kabartma tozu
3-3.5 su bardağı un (kontrollü ekleyin)
Üzeri için:
Pudra şekeri
YAPILIŞI:
Oda sıcaklığındaki tereyağını geniş bir karıştırma kabına alın. Üzerine sıvı yağ, pudra şekeri, yumurta, limon kabuğu rendesi ve limon suyunu ekleyip karıştırın.
Vanilya ve kabartma tozunu ekledikten sonra, unu yavaş yavaş ekleyerek yumuşak bir hamur elde edin. Hamurun ele yapışmayan, şekil verilebilir bir kıvamda olması gerekiyor.
Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar alarak yuvarlayın ve hafifçe bastırarak şekil verin. Yağlı kağıt serili fırın tepsisine dizin.
Önceden ısıtılmış 180 derece fırında, kurabiyeler hafif pembeleşene kadar yaklaşık 12-15 dakika pişirin.
Kurabiyeler soğuduktan sonra üzerlerine pudra şekeri serpip servis yapabilirsiniz.