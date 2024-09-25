Limonlu vanilyalı kurabiye tarifi: Kokusu adeta iştah açtırıyor...

100 gram tereyağı

Bir adet yumurta

Bir su bardağı pudra şekeri

Bir adet limon kabuğu rendesi

Altı damla limon suyu

Bir paket kabartma tozu

1,5 paket vanilin

Bir paket kabartma tozu

Yarım çay kaşığı tuz

2,5-3 su bardağı un

Yapılışı:

Tereyağını kısık ateşte eritin ve oda sıcaklığında birkaç dakika dinlendirin. Erimiş olan tereyağı ve yumurtayı bir kabın içerisine ekleyip çırpın.

İçerisine pudra şekerini ilave edip karıştırın.

Sonrasında ise limon kabuğu rendesi, altı damla limon suyu ve vanilini içerisine ekleyin.

Kabartma tozu, tuz ve unu ilave edin ve homojen bir kurabiye hamuru elde edin.

Ardından hazırlamış olduğunuz kurabiye hamurunun üst kısmını streç film ile sarın ve yaklaşık bir saat dinlendirin.

Dinlenme süresinin ardından hamuru bir merdane yardımı ile açın ve bir çay bardağı ile yuvarlak kurabiye şekilleri oluşturun.

Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında yaklaşık 10 dakika boyunca pişirin. Rengi döndüğünde fırından çıkarın ve oda sıcaklığında dinlendirin.

Kurabiyeler soğuduğunda dilerseniz üzerine pudra şekeri serpiştirip servis edebilirsiniz.

Limonlu vanilyalı kurabiyeniz hazır!