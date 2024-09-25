Limonlu vanilyalı kurabiye tarifi: Kokusu adeta iştah açtırıyor...

Malzemeler:
100 gram tereyağı
Bir adet yumurta
Bir su bardağı pudra şekeri
Bir adet limon kabuğu rendesi
Altı damla limon suyu
Bir paket kabartma tozu
1,5 paket vanilin
Bir paket kabartma tozu
Yarım çay kaşığı tuz
2,5-3 su bardağı un
Yapılışı:
Tereyağını kısık ateşte eritin ve oda sıcaklığında birkaç dakika dinlendirin. Erimiş olan tereyağı ve yumurtayı bir kabın içerisine ekleyip çırpın.
İçerisine pudra şekerini ilave edip karıştırın.
Sonrasında ise limon kabuğu rendesi, altı damla limon suyu ve vanilini içerisine ekleyin.
Kabartma tozu, tuz ve unu ilave edin ve homojen bir kurabiye hamuru elde edin.
Ardından hazırlamış olduğunuz kurabiye hamurunun üst kısmını streç film ile sarın ve yaklaşık bir saat dinlendirin.
Dinlenme süresinin ardından hamuru bir merdane yardımı ile açın ve bir çay bardağı ile yuvarlak kurabiye şekilleri oluşturun.
Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında yaklaşık 10 dakika boyunca pişirin. Rengi döndüğünde fırından çıkarın ve oda sıcaklığında dinlendirin.
Kurabiyeler soğuduğunda dilerseniz üzerine pudra şekeri serpiştirip servis edebilirsiniz.
Limonlu vanilyalı kurabiyeniz hazır!