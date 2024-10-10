Mantar kurabiye tarifi: 15 dakikada enfes lezzet...

Pratik bir şekilde hazırlayabileceğiniz çay sofralarınızın enfes lezzeti olan mantar kurabiye tarifi ile karşınızdayız. Klasik mantar kurabiyelerinden çok daha kolay bir şekilde hazırlayabileceğiniz bu tarif 15 dakika içinde sofralarınızda olacak. Deneyen herkese şimdiden afiyet olsun.

Giriş Tarihi: 10.10.2024 08:36 Güncelleme Tarihi: 10.10.2024 08:36

YAPILIŞI

Malzemeler:
125 gram oda sıcaklığında bekletilmiş tereyağı
Bir adet yumurta
Yarım su bardağı mısır nişastası
Yarım su bardağı pudra şekeri
Bir paket vanilin
Bir paket kabartma tozu
İki su bardağı un
Üzeri için:
Bir yemek kaşığı kakao
Yapılışı:
Oda sıcaklığında beklettiğiniz ve yumuşamış olan tereyağını, pudra şekerini ve yumurtayı bir kap içerisine alın ve karıştırın.
Üzerine mısır nişastası, vanilin, kabartma tozu ve elenmiş unu ekleyip güzel bir şekilde yoğurun.
Hamur elinize yapışmayacak hafif sertlikte bir kıvam aldığında ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp elinizde yuvarlayın.
Yağlı kağıdını hamur tepsisinin üzerine serin ve kurabiye hamurlarını üzerine yerleştirin.
Ufak bir şişe kapağını kakaoya batırın ve kurabiyelerin üzerine bastırarak mantar şekli elde edin.
Önceden ısıtılmış 180 derece ayarındaki fırında 15 dakika pişirin.
Mantar kurabiyeniz hazır!

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