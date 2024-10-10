Mantar kurabiye tarifi: 15 dakikada enfes lezzet...

125 gram oda sıcaklığında bekletilmiş tereyağı

Bir adet yumurta

Yarım su bardağı mısır nişastası

Yarım su bardağı pudra şekeri

Bir paket vanilin

Bir paket kabartma tozu

İki su bardağı un

Üzeri için:

Bir yemek kaşığı kakao

Yapılışı:

Oda sıcaklığında beklettiğiniz ve yumuşamış olan tereyağını, pudra şekerini ve yumurtayı bir kap içerisine alın ve karıştırın.

Üzerine mısır nişastası, vanilin, kabartma tozu ve elenmiş unu ekleyip güzel bir şekilde yoğurun.

Hamur elinize yapışmayacak hafif sertlikte bir kıvam aldığında ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp elinizde yuvarlayın.

Yağlı kağıdını hamur tepsisinin üzerine serin ve kurabiye hamurlarını üzerine yerleştirin.

Ufak bir şişe kapağını kakaoya batırın ve kurabiyelerin üzerine bastırarak mantar şekli elde edin.

Önceden ısıtılmış 180 derece ayarındaki fırında 15 dakika pişirin.

Mantar kurabiyeniz hazır!