Portakallı çatlak kurabiye tarifi: Kokusuyla bile mest edecek...
Kurabiye, çocukluktan yetişkinliğe en sevilen atıştırmalıkların başında geliyor. Özellikle portakallı kurabiye ise hem kokusu hem de tadıyla adeta sizi çocukluk günlerinize ışınlayabilir. İşte lezzet dolu o tarif...
Giriş Tarihi: 14.02.2024 09:02Güncelleme Tarihi: 14.02.2024 09:02
4 Kişilik
Ev Yapımı
Çocuk PartisiEv PartisiYemek DavetiKutlama
Zorluk Derecesi:
Kolay
Pişirme:
15 dakika
Hazırlama
10 dakika
Adet :
100 kcal
MALZEMELER
1 su bardağı tereyağı (oda sıcaklığında)
1 su bardağı toz şeker
1 adet yumurta
Yarım su bardağı taze sıkılmış portakal suyu
2 yemek kaşığı portakal kabuğu rendesi
3 su bardağı un
Yarım çay kaşığı tuz
1 çay kaşığı kabartma tozu
Pudra şekeri (üzerine serpmek için)
YAPILIŞI
Fırını 180 dereceye ısıtın. Bir fırın tepsisine yağlı kağıt serin veya yağlayın.
Geniş bir karıştırma kabında tereyağı ve toz şekeri krema kıvamına gelene kadar çırpın.
Yumurtayı ekleyip iyice karıştırın.
Portakal suyu ve portakal kabuğu rendesini ekleyin, tekrar karıştırın.
Ayrı bir kapta unu, tuzu ve kabartma tozunu karıştırın. Karışımı tereyağlı karışıma ekleyin ve pürüzsüz bir hamur elde edene kadar karıştırın.
Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar alın ve avuç içiyle yuvarlayarak kurabiye şekli verin. Hazırladığınız kurabiyeleri yağlı kağıt serili fırın tepsisine aralıklı olarak dizin.
Önceden ısıtılmış fırında 12-15 dakika veya altın rengini alana kadar pişirin.
Fırından çıkan kurabiyeleri fırın tepsisinde 5 dakika kadar soğumaya bırakın, ardından tel ızgara üzerine alın ve tamamen soğuyana kadar bekletin.
Soğuyan kurabiyelerin üzerine pudra şekeri serpin.