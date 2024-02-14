Portakallı çatlak kurabiye tarifi: Kokusuyla bile mest edecek...

Kurabiye, çocukluktan yetişkinliğe en sevilen atıştırmalıkların başında geliyor. Özellikle portakallı kurabiye ise hem kokusu hem de tadıyla adeta sizi çocukluk günlerinize ışınlayabilir. İşte lezzet dolu o tarif...

Giriş Tarihi: 14.02.2024 09:02 Güncelleme Tarihi: 14.02.2024 09:02
  • 4 Kişilik
  • Ev Yapımı
  • Çocuk Partisi Ev Partisi Yemek Daveti Kutlama
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Pişirme: 15 dakika Hazırlama 10 dakika
  • Adet : 100 kcal

MALZEMELER

  • 1 su bardağı tereyağı (oda sıcaklığında)
  • 1 su bardağı toz şeker
  • 1 adet yumurta
  • Yarım su bardağı taze sıkılmış portakal suyu
  • 2 yemek kaşığı portakal kabuğu rendesi
  • 3 su bardağı un
  • Yarım çay kaşığı tuz
  • 1 çay kaşığı kabartma tozu
  • Pudra şekeri (üzerine serpmek için)

YAPILIŞI

  • Fırını 180 dereceye ısıtın. Bir fırın tepsisine yağlı kağıt serin veya yağlayın.
  • Geniş bir karıştırma kabında tereyağı ve toz şekeri krema kıvamına gelene kadar çırpın.
  • Yumurtayı ekleyip iyice karıştırın.
  • Portakal suyu ve portakal kabuğu rendesini ekleyin, tekrar karıştırın.
  • Ayrı bir kapta unu, tuzu ve kabartma tozunu karıştırın. Karışımı tereyağlı karışıma ekleyin ve pürüzsüz bir hamur elde edene kadar karıştırın.
  • Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar alın ve avuç içiyle yuvarlayarak kurabiye şekli verin. Hazırladığınız kurabiyeleri yağlı kağıt serili fırın tepsisine aralıklı olarak dizin.
  • Önceden ısıtılmış fırında 12-15 dakika veya altın rengini alana kadar pişirin.
  • Fırından çıkan kurabiyeleri fırın tepsisinde 5 dakika kadar soğumaya bırakın, ardından tel ızgara üzerine alın ve tamamen soğuyana kadar bekletin.
  • Soğuyan kurabiyelerin üzerine pudra şekeri serpin.
  • Servis yapabilirsiniz. Afiyet olsun!

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