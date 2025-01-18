Portakallı kurabiye tarifi: Kokusuyla mest edecek...
Portakalın eşsiz aromasıyla buluşan bu nefis kurabiye tarifi, çay saatlerinizi ve tatlı anlarınızı taçlandıracak. Yumuşacık dokusu, ağızda dağılan kıvamı ve mis gibi kokusuyla herkesin favorisi olacak bu lezzet, kolay hazırlanışıyla da mutfağınızın vazgeçilmezi olmaya aday. İşte o tarif...
Giriş Tarihi: 18.01.2025 09:06Güncelleme Tarihi: 18.01.2025 09:06
YAPILIŞI
MALZEMELER:
125 gram tereyağı (oda sıcaklığında) veya margarin
1 çay bardağı sıvı yağ
1 çay bardağı pudra şekeri
1 adet yumurta (sarısı hamura, beyazı üzeri için)
1 adet portakalın rendelenmiş kabuğu
1 yemek kaşığı portakal suyu
1 paket vanilin
1 çay kaşığı kabartma tozu
Aldığı kadar un (yaklaşık 2,5-3 su bardağı)
Üzeri için: Fındık, ceviz veya toz şeker
YAPILIŞI:
Derin bir karıştırma kabına oda sıcaklığındaki tereyağını alın. Üzerine sıvı yağ, pudra şekeri, yumurta sarısı, portakal kabuğu rendesi ve portakal suyunu ekleyin. Tüm malzemeleri iyice karıştırın.
Üzerine vanilin, kabartma tozu ve unu azar azar ekleyerek yoğurmaya başlayın. Ele yapışmayan, yumuşak bir hamur elde edene kadar yoğurun.