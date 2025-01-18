Portakallı kurabiye tarifi: Kokusuyla mest edecek...

Portakalın eşsiz aromasıyla buluşan bu nefis kurabiye tarifi, çay saatlerinizi ve tatlı anlarınızı taçlandıracak. Yumuşacık dokusu, ağızda dağılan kıvamı ve mis gibi kokusuyla herkesin favorisi olacak bu lezzet, kolay hazırlanışıyla da mutfağınızın vazgeçilmezi olmaya aday. İşte o tarif...

Giriş Tarihi: 18.01.2025 09:06 Güncelleme Tarihi: 18.01.2025 09:06

YAPILIŞI

MALZEMELER:

  • 125 gram tereyağı (oda sıcaklığında) veya margarin
  • 1 çay bardağı sıvı yağ
  • 1 çay bardağı pudra şekeri
  • 1 adet yumurta (sarısı hamura, beyazı üzeri için)
  • 1 adet portakalın rendelenmiş kabuğu
  • 1 yemek kaşığı portakal suyu
  • 1 paket vanilin
  • 1 çay kaşığı kabartma tozu
  • Aldığı kadar un (yaklaşık 2,5-3 su bardağı)
  • Üzeri için: Fındık, ceviz veya toz şeker

YAPILIŞI:

  • Derin bir karıştırma kabına oda sıcaklığındaki tereyağını alın. Üzerine sıvı yağ, pudra şekeri, yumurta sarısı, portakal kabuğu rendesi ve portakal suyunu ekleyin. Tüm malzemeleri iyice karıştırın.
  • Üzerine vanilin, kabartma tozu ve unu azar azar ekleyerek yoğurmaya başlayın. Ele yapışmayan, yumuşak bir hamur elde edene kadar yoğurun.
  • Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp yuvarlayın. Dilerseniz üzerlerini hafifçe bastırarak yassılaştırabilirsiniz.
  • Kurabiyelerin üst kısmını önce yumurta beyazına, ardından fındık, ceviz veya toz şekere batırın.
  • Kurabiyeleri yağlı kağıt serili tepsiye dizin. Önceden ısıtılmış 180°C fırında 12-15 dakika kadar, üzerleri hafif pembeleşene dek pişirin.
  • Kurabiyeler soğuduktan sonra servis yapabilirsiniz. Yanında bir fincan çay ya da kahve ile harika gider!

BU TARİFLERİ DE DENEMEK İSTER MİSİNİZ?

Kıymalı Pide Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Kıymalı Pide Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Simit Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Çıtır Çıtır Susamlı Gevrek Simit Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Lokma Tatlısı Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Nefis Lezzetiyle Lokma Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Mantarlı Tavuk Sote Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle En Güzel Tavuk Sote Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Browni Kek Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Lezzetli Browni Islak Kek Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Pandispanya Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Yumuşacık Pandispanya Kek Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

SON DAKİKA SON DAKİKA