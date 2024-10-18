Tarçınlı cevizli kurabiye: Ağızda dağılan enfes kıvamı ile...

250 gram oda sıcaklığında eritilmiş tereyağı

Yarım çay bardağı sıvı yağ

Bir çay bardağı pudra şekeri

Bir adet yumurtanın beyazı

Bir çay bardağı ince çekilmiş ceviz içi

Bir çay kaşığı tarçın

Bir paket kabartma tozu

4,5-5 su bardağı un

Üzeri için:

Üç yemek kaşığı pudra şekeri

İki tatlı kaşığı tarçın

Yapılışı:

Tereyağı, pudra şekeri, sıvı yağ, yumurta akı, kabartma tozu, vanilya, un ve tarçını karıştırıp güzel bir şekilde yoğurun.

Daha sonrasında unu yavaş yavaş ilave edin ve biraz daha yoğurarak ele yapışmayan bir hamur elde edin.

Son olarak ince çekilmiş cevizi ilave edip tekrar yoğurun.

Hazırlamış olduğunuz kurabiye hamurundan ceviz büyüklüğünde parçalar koparın ve fırın tepsisinin üzerine yerleştirin.

Önceden ısıtılmış 160 derecelik fırında yaklaşık olarak 25 dakika kurabiye hamurunu pişirin.

Piştikten sonra fırından alın ve biraz dinlendirin.

Bir kap içerisinde pudra şekeri ve tarçını karıştırın.

Ardından kurabiyeleri bu karışımın içerisine batırın.

Tarçınlı cevizli kurabiyeniz hazır!