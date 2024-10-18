Tarçınlı cevizli kurabiye: Ağızda dağılan enfes kıvamı ile...

Çay ve kahvenin yanında farklı bir lezzet arıyorsanız bu tarif tam da size göre. Ağızda dağılan enfes kıvamı ve mis gibi tarçın kokusu ile deneyen herkese kendini hayran bıraktırıyor. Pişirdikten sonra üzerine ekleyeceğiniz pudra şekeri ve tarçın da lezzetine lezzet katıyor. Tarçınlı cevizli kurabiye tarifini deneyenlere şimdiden afiyet olsun.

Giriş Tarihi: 18.10.2024 08:30 Güncelleme Tarihi: 18.10.2024 08:30

YAPILIŞI

Malzemeler:
250 gram oda sıcaklığında eritilmiş tereyağı
Yarım çay bardağı sıvı yağ
Bir çay bardağı pudra şekeri
Bir adet yumurtanın beyazı
Bir çay bardağı ince çekilmiş ceviz içi
Bir çay kaşığı tarçın
Bir paket kabartma tozu
4,5-5 su bardağı un
Üzeri için:
Üç yemek kaşığı pudra şekeri
İki tatlı kaşığı tarçın
Yapılışı:
Tereyağı, pudra şekeri, sıvı yağ, yumurta akı, kabartma tozu, vanilya, un ve tarçını karıştırıp güzel bir şekilde yoğurun.
Daha sonrasında unu yavaş yavaş ilave edin ve biraz daha yoğurarak ele yapışmayan bir hamur elde edin.
Son olarak ince çekilmiş cevizi ilave edip tekrar yoğurun.
Hazırlamış olduğunuz kurabiye hamurundan ceviz büyüklüğünde parçalar koparın ve fırın tepsisinin üzerine yerleştirin.
Önceden ısıtılmış 160 derecelik fırında yaklaşık olarak 25 dakika kurabiye hamurunu pişirin.
Piştikten sonra fırından alın ve biraz dinlendirin.
Bir kap içerisinde pudra şekeri ve tarçını karıştırın.
Ardından kurabiyeleri bu karışımın içerisine batırın.
Tarçınlı cevizli kurabiyeniz hazır!

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