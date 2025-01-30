Tarçınlı nefis kurabiye: Kıyır kıyır ağzınızda dağılacak!

Çay saatlerinin vazgeçilmezi olan lezzetli bir atıştırmalıktır. Yumuşacık dokusuyla herkesin beğenisini kazanır. Evinizi mis gibi tarçın kokusuyla dolduracak bu tarif, yapımı kolay ve oldukça keyiflidir. İster bir misafir ağırlayın, ister kendinizi şımartmak için hazırlayın, bu kurabiyelerle damaklarınız şenlenecek!

Giriş Tarihi: 30.01.2025 08:46 Güncelleme Tarihi: 30.01.2025 08:46

YAPILIŞI

MALZEMELER:

Yarım paket margarin (125 gr)
1 su bardağı sıvı yağ (200 ml)
4 kaşık pudra şekeri
Yarım su bardağı nişasta
Yarım paket kabartma tozu
Un (göz kararı)
Üzeri için;
4-5 yemek kaşığı şeker
1 tatlı kaşığı tarçın

YAPILIŞI

Oda sıcaklığındaki margarin, sıvı yağ, pudra şekeri yoğurma kabına alınarak karıştırılır.Ardından un, kabartma tozu ve nişasta eklenerek yoğurulur. (unu kontrollü şekilde ekleyelim)Elde ettiğimiz hamurdan küçük parçalar koparıp, yuvarlayalım ve fırın tepsisine dizelim.Önceden ısıtılmış 180-190 derece fırında pişirelim.Şeker ve tarçını derin bir kasede karıştıralım. Fırından çıkan sıcak kurabiyeleri şekerli tarçına bulayalım. Soğuduktan sonra servis edebiliriz. Afiyet olsun

BU TARİFLERİ DE DENEMEK İSTER MİSİNİZ?

Kıymalı Pide Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Kıymalı Pide Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Simit Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Çıtır Çıtır Susamlı Gevrek Simit Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Lokma Tatlısı Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Nefis Lezzetiyle Lokma Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Mantarlı Tavuk Sote Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle En Güzel Tavuk Sote Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Browni Kek Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Lezzetli Browni Islak Kek Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Pandispanya Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Yumuşacık Pandispanya Kek Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

SON DAKİKA SON DAKİKA