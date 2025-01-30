Tarçınlı nefis kurabiye: Kıyır kıyır ağzınızda dağılacak!

MALZEMELER:

Yarım paket margarin (125 gr)

1 su bardağı sıvı yağ (200 ml)

4 kaşık pudra şekeri

Yarım su bardağı nişasta

Yarım paket kabartma tozu

Un (göz kararı)

Üzeri için;

4-5 yemek kaşığı şeker

1 tatlı kaşığı tarçın

YAPILIŞI

Oda sıcaklığındaki margarin, sıvı yağ, pudra şekeri yoğurma kabına alınarak karıştırılır.Ardından un, kabartma tozu ve nişasta eklenerek yoğurulur. (unu kontrollü şekilde ekleyelim)Elde ettiğimiz hamurdan küçük parçalar koparıp, yuvarlayalım ve fırın tepsisine dizelim.Önceden ısıtılmış 180-190 derece fırında pişirelim.Şeker ve tarçını derin bir kasede karıştıralım. Fırından çıkan sıcak kurabiyeleri şekerli tarçına bulayalım. Soğuduktan sonra servis edebiliriz. Afiyet olsun