Tarihli kurabiye tarifi: Ağızda dağılan kıyır kıyır bir tat
Tahinli kurabiye tarifi, pratik ve lezzetli yapımıyla hem misafirlerinizi şaşırtacak hem de kendinizi mutlu edecek bir alternatif sunuyor. Bu tarif, herkesin kolaylıkla hazırlayabileceği malzemelerle yapılabilecek bir atıştırmalık veya tatlı seçeneği sunuyor. İşte tahinli kurabiye tarifi...
Giriş Tarihi: 23.04.2024 09:15Güncelleme Tarihi: 23.04.2024 09:15
20 Kişilik
Ev Yapımı
Zorluk Derecesi:
Kolay
Pişirme:
20 dakika
Hazırlama
30 dakika
Porsiyon :
100 kcal
MALZEMELER
1 su bardağı tereyağı veya margarin (oda sıcaklığında)
Yarım su bardağı pudra şekeri
1 çay bardağı tahin
1 çay bardağı irmik
1 tatlı kaşığı vanilya özütü veya vanilya şekeri
Yaklaşık 2,5 - 3 su bardağı un (kıvama bağlı olarak)
YAPILIŞI
Öncelikle fırınınızı 180 dereceye ısıtın ve tepsiye yağlı kağıt serin.
Bir karıştırma kabında tereyağı ve pudra şekerini krema kıvamına gelene kadar iyice çırpın.
Ardından tahini ekleyin ve karıştırın.
İrmiği ve vanilyayı da ekleyip karıştırın.
Unu azar azar ekleyerek kulak memesi kıvamında bir hamur elde edene kadar yoğurun.
Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp yuvarlayın ve tepsiye dizin.
Önceden ısıtılmış fırında üzerileri hafifçe kızarana kadar pişirin, yaklaşık 15-20 dakika.
Fırından çıkarıp oda sıcaklığında soğumaya bırakın.
Soğuduktan sonra servis yapabilirsiniz. Afiyet olsun!