Tavada çikolatalı kurabiye tarifi: Fırınsız 10 dakikada hazır

Malzemeler:

2 yemek kaşığı tereyağı

3 yemek kaşığı toz şeker

1 paket vanilin (isteğe bağlı)

1 çay bardağı süt

1 su bardağı un

1 çay kaşığı kabartma tozu

3 yemek kaşığı damla çikolata

Yapılışı:

Bir kapta tereyağı ve toz şekeri iyice karıştırın.

Üzerine sütü ekleyip çırpın, ardından un ve kabartma tozunu ilave ederek yumuşak bir hamur yoğurun.

Damla çikolataları ekleyip hamuru toparlayın ve küçük toplar halinde şekil verin.

Yapışmaz bir tavayı hafifçe yağlayın ve kurabiye toplarını içine yerleştirin.

Tavanın kapağını kapatın ve kısık ateşte, her iki tarafını 4-5 dakika boyunca kontrollü şekilde pişirin.

Kurabiyeler hafif kızardığında ocaktan alın ve ılık halde servis edin. Afiyet olsun!