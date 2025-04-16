Tuzlu kurabiye tarifi: Günlerce taze kalan pastane lezzeti...

Çayın yanına ne yapsam diyenleri buraya alalım! Pastaneleri aratmayan, kıyır kıyır dokusuyla herkesi mest eden tuzlu halka kurabiye tarifi sır gibi saklanıyordu! O tarif şimdi mutfağınıza geliyor. Bir kez deneyen, bir daha vazgeçemiyor…

AYBİKE ŞAHİN
Giriş Tarihi: 16.04.2025 10:13 Güncelleme Tarihi: 16.04.2025 11:17

YAPILIŞI

🧂 Malzemeler:

  • 125 gr tereyağı (oda sıcaklığında)
  • 1 çay bardağı sıvı yağ
  • 1 adet yumurta (sarısı içine, beyazı üzerine)
  • 1 tatlı kaşığı sirke (isteğe bağlı ama gevreklik için önerilir)
  • 1 tatlı kaşığı toz şeker
  • 1 tatlı kaşığı tuz
  • 1 tatlı kaşığı mahlep (aromatik lezzet için önerilir)
  • 1 paket kabartma tozu
  • 2,5 - 3 su bardağı un (kontrollü ekleyin)

Üzeri için:

  • Yumurta beyazı
  • Susam veya çörek otu

👩‍🍳 Yapılışı:

  • Oda sıcaklığındaki tereyağını yoğurma kabına alın. Sıvı yağ, yumurta sarısı, sirke, tuz, şeker ve mahlebi ekleyin. Güzelce karıştırın.
  • Kabartma tozunu ve azar azar unu ekleyerek ele yapışmayan, yumuşak bir hamur yoğurun.
  • Hazırladığınız hamurdan cevizden küçük parçalar koparıp, avuç içinde ince uzun şeritler yapın. Uçlarını birleştirip halka şekli verin.
  • Halka kurabiyeleri önce yumurta beyazına, sonra susama veya çörek otuna bulayın.
  • Yağlı kağıt serili tepsiye aralıklı dizin.
  • Önceden ısıtılmış 170°C fırında, üstleri hafif kızarana kadar 20-25 dakika pişirin.

💡 Püf Noktası:

  • Mahlep aroma verir, yoksa kullanmayabilirsiniz ama tavsiye edilir.
  • Kurabiyeler soğuduktan sonra kapaklı bir saklama kabında günlerce tazeliğini korur.

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