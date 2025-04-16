Tuzlu kurabiye tarifi: Günlerce taze kalan pastane lezzeti...
Çayın yanına ne yapsam diyenleri buraya alalım! Pastaneleri aratmayan, kıyır kıyır dokusuyla herkesi mest eden tuzlu halka kurabiye tarifi sır gibi saklanıyordu! O tarif şimdi mutfağınıza geliyor. Bir kez deneyen, bir daha vazgeçemiyor…
AYBİKE ŞAHİN
Giriş Tarihi: 16.04.2025 10:13Güncelleme Tarihi: 16.04.2025 11:17
YAPILIŞI
🧂 Malzemeler:
125 gr tereyağı (oda sıcaklığında)
1 çay bardağı sıvı yağ
1 adet yumurta (sarısı içine, beyazı üzerine)
1 tatlı kaşığı sirke (isteğe bağlı ama gevreklik için önerilir)
1 tatlı kaşığı toz şeker
1 tatlı kaşığı tuz
1 tatlı kaşığı mahlep (aromatik lezzet için önerilir)
1 paket kabartma tozu
2,5 - 3 su bardağı un (kontrollü ekleyin)
Üzeri için:
Yumurta beyazı
Susam veya çörek otu
👩🍳 Yapılışı:
Oda sıcaklığındaki tereyağını yoğurma kabına alın. Sıvı yağ, yumurta sarısı, sirke, tuz, şeker ve mahlebi ekleyin. Güzelce karıştırın.
Kabartma tozunu ve azar azar unu ekleyerek ele yapışmayan, yumuşak bir hamur yoğurun.
Hazırladığınız hamurdan cevizden küçük parçalar koparıp, avuç içinde ince uzun şeritler yapın. Uçlarını birleştirip halka şekli verin.
Halka kurabiyeleri önce yumurta beyazına, sonra susama veya çörek otuna bulayın.
Yağlı kağıt serili tepsiye aralıklı dizin.
Önceden ısıtılmış 170°C fırında, üstleri hafif kızarana kadar 20-25 dakika pişirin.
💡 Püf Noktası:
Mahlep aroma verir, yoksa kullanmayabilirsiniz ama tavsiye edilir.
Kurabiyeler soğuduktan sonra kapaklı bir saklama kabında günlerce tazeliğini korur.