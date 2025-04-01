Un kurabiyesi tarifi: Ağızda kıyır kıyır dağılan muhteşem lezzet...

Un kurabiyesi denince akla gelen o mis gibi tereyağı kokusu ve ağızda dağılan kıyır kıyır dokusu… Ama bu tarif diğerlerinden farklı! Sadece birkaç malzemeyle, pastane usulü nefis un kurabiyeleri yapmaya hazır olun. Bir yiyen bir daha vazgeçemeyecek!

Giriş Tarihi: 01.04.2025 08:37 Güncelleme Tarihi: 01.04.2025 08:37

YAPILIŞI

Malzemeler

  • 250 gr tereyağı (oda sıcaklığında)
  • 1 çay bardağı sıvı yağ
  • 1 su bardağı pudra şekeri
  • 4 su bardağı un (kontrollü ekleyin)
  • 1 paket vanilin
  • 1 tatlı kaşığı nişasta (isteğe bağlı, kıyır kıyır yapar)

Yapılışı

  • Tereyağı, sıvı yağ ve pudra şekerini iyice yoğurun.
  • Üzerine vanilin ve nişastayı ekleyin.
  • Unu azar azar ekleyerek yumuşak, ele yapışmayan bir hamur yoğurun.
  • Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp şekil verin veya rulo yapıp dilimleyin.
  • 160°C önceden ısıtılmış fırında 15-20 dakika hafif pembeleşene kadar pişirin.
  • Fırından çıkarıp soğuduktan sonra üzerine pudra şekeri serpip servis edin.

Püf Noktaları:

  • Kurabiyeleri fırından aldığınızda yumuşak olabilir, soğudukça sertleşecektir.
  • Ağızda dağılan kıvam için hamuru çok yoğurmamaya dikkat edin.

Afiyet olsun! 🍪✨

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