Un kurabiyesi tarifi: Çayın yanına enfes lezzet...

Bir su bardağı sıvı yağ

Bir çay bardağı pudra şekeri

Üç su bardağı un

Üzeri İçin:

Bir yemek kaşığı pudra şekeri

Yapılışı:

İlk olarak, sıvı yağ ve pudra şekerini büyük bir kabın içerisine alın ve homojen bir kıvam elde edene kadar karıştırın.

Unu yavaş yavaş ekleyin ve yoğurun.

Hamurun kıvamını kontrol ederek un eklemeye devam edebilirsiniz.

Hamurunuz istediğiniz kıvamda olduğunda eşit şekilde parçalara ayırın ve dilediğiniz şekli verin.

Fırın tepsisi üzerine dilerseniz yağ sürebilir ya da yağlı kağıdı tercih edebilirsiniz. Sonrasında ise hazırladığınız hamurları fırın tepsisinin üzerine yerleştirin. (Aralıklı olarak yerleştirmeye dikkat edin.)

Üzerilerini çatal ile çizin ve önceden ısıtılmış 175 derecelik fırında yaklaşık olarak 15 dakika pişirin.

Pişen kurabiyeleri fırından çıkarıp üzerine pudra şekeri serpiştirebilirsiniz.

Un kurabiyeniz hazır!