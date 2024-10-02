Un kurabiyesi tarifi: Çayın yanına enfes lezzet...
Çayın yanına enfes bir lezzet arıyorsanız bu tarif tam da size göre. Üç malzeme ile pratik bir şekilde hazırlayacağınız bu kurabiye tarifi, 15 dakika içinde sofranızda yer alacak. Fırından gelen mis gibi kokular eve yayılacak ve lezzetine doyamayacaksınız. Deneyenlere şimdiden afiyet olsun.
Giriş Tarihi: 02.10.2024 08:31Güncelleme Tarihi: 02.10.2024 08:31
YAPILIŞI
Malzemeler:
Bir su bardağı sıvı yağ
Bir çay bardağı pudra şekeri
Üç su bardağı un
Üzeri İçin:
Bir yemek kaşığı pudra şekeri
Yapılışı:
İlk olarak, sıvı yağ ve pudra şekerini büyük bir kabın içerisine alın ve homojen bir kıvam elde edene kadar karıştırın.
Unu yavaş yavaş ekleyin ve yoğurun.
Hamurun kıvamını kontrol ederek un eklemeye devam edebilirsiniz.
Hamurunuz istediğiniz kıvamda olduğunda eşit şekilde parçalara ayırın ve dilediğiniz şekli verin.
Fırın tepsisi üzerine dilerseniz yağ sürebilir ya da yağlı kağıdı tercih edebilirsiniz. Sonrasında ise hazırladığınız hamurları fırın tepsisinin üzerine yerleştirin. (Aralıklı olarak yerleştirmeye dikkat edin.)
Üzerilerini çatal ile çizin ve önceden ısıtılmış 175 derecelik fırında yaklaşık olarak 15 dakika pişirin.
Pişen kurabiyeleri fırından çıkarıp üzerine pudra şekeri serpiştirebilirsiniz.