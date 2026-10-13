Akşam yemeğine ne pişirsem diye düşünenlere! Tam ölçülü kıymalı makarna tarifi

MALZEMELER

1 paket makarna

250 gram kıyma

1 adet kuru soğan

2 yemek kaşığı sıvı yağ

1 yemek kaşığı domates salçası

2 adet rendelenmiş domates

1 diş sarımsak

Tuz, karabiber ve pul biber

YAPILIŞI

Tencereye su koyup kaynatın. Tuz ekleyin ve makarnayı ilave edin. Paket üzerindeki süreye göre haşlayın. Süzmeden önce yarım su bardağı makarna suyu ayırın.

Soğanı küp küp doğrayın. Tavaya sıvı yağı alın ve soğanları yumuşayana kadar kavurun.

Kıymayı ekleyin ve suyunu çekene kadar kavurun. İnce doğranmış sarımsağı ilave edin.

Domates salçasını ekleyin ve kokusu çıkana kadar kavurun. Rendelenmiş domatesleri ve baharatları ilave edin.

Sosu yaklaşık 8-10 dakika pişirin. Kıvamını ayarlamak için gerekirse ayırdığınız makarna suyundan ekleyin.

Haşladığınız makarnayı süzün ve kıymalı sosun üzerine ekleyin. İyice karıştırın ve 1-2 dakika birlikte pişirin.

Makarnayı servis tabağına alın. İsteğe göre üzerine rendelenmiş kaşar peyniri ekleyin. Sıcak servis edin. Afiyet olsun!