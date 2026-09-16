Akşam yemeğine ne yapacağını bilmeyenlere: Tavuklu fettucini tarifi

MALZEMELER

300 gram fettucini makarna

300 gram tavuk göğsü

200 ml krema

2 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı zeytinyağı

2 diş sarımsak

Yarım su bardağı rendelenmiş parmesan peyniri

Tuz

Karabiber

İsteğe bağlı olarak maydanoz

YAPILIŞI

Öncelikle tavuk göğsü küçük ve ince parçalar halinde doğranır. Tavaya zeytinyağı ve tereyağı alınarak tavuklar eklenir. Tavukların her iki tarafı da güzelce pişirilip hafifçe kızardığında ince doğranmış sarımsak ilave edilir.

Diğer tarafta fettucini makarna, tuz eklenmiş kaynar suda paket üzerindeki pişirme süresine göre haşlanır. Makarnanın suyundan yaklaşık yarım su bardağı ayrılır ve makarna süzülür.

Tavukların bulunduğu tavaya krema eklenerek birkaç dakika kısık ateşte karıştırılır. Ardından rendelenmiş parmesan peyniri, karabiber ve damak tadına göre tuz ilave edilir. Sos koyulaşmaya başladığında haşlanan makarna tavaya aktarılır.

Makarnanın sosla tamamen bütünleşmesi için birkaç dakika karıştırılır. Sos fazla koyu olursa ayrılan makarna suyundan azar azar eklenebilir.

Hazırlanan tavuklu fettucini sıcak olarak servis edilir. Üzerine parmesan peyniri ve isteğe bağlı olarak ince kıyılmış maydanoz eklenebilir. Afiyet olsun!